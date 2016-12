Europa League: l'Inter riparte dal Dnipro

18:52 - Dopo Juventus e Roma, promosse a pieni voti all'esordio europeo, questa sera tocca a Inter, Torino, Napoli e Fiorentina, impegnate nel primo turno di Europa League. Trasferta ostica per i nerazzurri, di scena a Kiev contro il Dnipro. I granata, di nuovo in Europa dopo 20 anni, affrontano il Brugge. La squadra di Benitez, reduce dal passo falso in campionato con il Chievo, riceve lo Sparta Praga, mentre i viola se la vedranno con il Guingamp.

DNIPRO-INTER

Saranno Inter e Torino, alle 19, le prime italiane a scendere in campo nel giovedì di Europa League. Nerazzurri impegnati a Kiev contro il Dnipro, l'attesa dei tifosi è tanta dopo un anno senza coppe europee. Mazzarri sembra intenzionato a presentare una squadra con diversi cambi rispetto all'ultima di campionato: in difesa ci sarà Vidic, a centrocampo spazio a M'Vila al posto dello squalificato Medel, mentre Kovacic sembra destinato alla panchina dopo la botta al piede rimediata nell'ultimo allenamento. In campo dall'inizio anche Guarin, schierato alle spalle dell'unica punta, Icardi oppure Osvaldo. Le ultime dicono Icardi. Partita visibile in esclusiva su Premium Calcio/HD.

BRUGGE-TORINO

Potrebbe essere Gillet la novità principale nell'undici anti-Brugge del Torino. Il portiere è pronto a tornare in campo dopo la lunga squalifica. L'alto volto nuovo è quello di Sanchez Miño, che dovrebbe finalmente partire dall'inizio dopo lo spezzone di gara giocato in campionato contro l'Inter. Partita visibile in esclusiva su Premium Calcio 1/HD2.

NAPOLI-SPARTA PRAGA

L'Europa League non era certo nei piani del Napoli, uscito anticipatamente dalla Champions nel playoff contro l'Athletic Bilbao. Contro lo Sparta Praga i partenopei non possono più steccare, soprattutto dopo la sconfitta casalinga subita dal Chievo. Anche Benitez, come Mazzarri, farà ampio ricorso al turn-over: in difesa Henrique affiancherà Koulibaly, a centrocampo ci sarà Gargano. In attacco probabile la staffetta Zapata-Michu, con il colombiano in campo dall'inizio. A sorpresa non convocato De Guzman. Out anche Jorginho e Mesto. Partita visibile in esclusiva su Italia 1/HD, Premium Calcio/HD e in streaming sul nostro sito e app.

FIORENTINA-GUINGAMP

A caccia della prima vittoria stagionale. Il match d'esordio della Fiorentina in Europa League acquista un valore diverso dopo la partenza da dimenticare in campionato: una sconfitta ed un pareggio nelle prime due giornate per i viola, ma soprattutto ancora zero reti segnate. Quasi certo il debutto di almeno tre nuovi acquisti: Basanta, in campo per lo squalificato Gonzalo Rodriguez, Richards al posto Tomovic e Badelj per Pizarro. Kurtic sembra destinato alla panchina, mentre Marin non è stato neanche convocato. Dubbio in attacco: Ilicic, Cuadrado e Bernardeschi si giocano il posto a fianco di Mario Gomez. Partita visibile in esclusiva su Premium Calcio 1/HD2.