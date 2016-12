Europa League: l'Inter passa 1-0 in Ucraina, D'Ambrosio stende il Dnipro

12:22 - L'Inter bagna il ritorno in Europa con una vittoria: la squadra di Mazzarri passa a Kiev contro il Dnipro per 1-0. I nerazzurri, che partono con Guarin al fianco di Icardi, pungono poco nel primo tempo: l'unica chance è un colpo di testa alto di Kuzmanovic. Nella ripresa va meglio, ma D'Ambrosio e Icardi si divorano il vantaggio. Gli ucraini rimangono in 10 per l'espulsione di Rotan, D'Ambrosio ne approfitta subito con il gol che vale i tre punti (71').

LA PARTITA

L'avventura dell'Inter in Europa comincia nel migliore dei modi: una vittoria in trasferta contro la concorrente più insidiosa per la conquista del primo posto nel girone. E anche il turnover di Mazzarri per una volta funziona. I nerazzurri, senza spendere troppe energie, ottengono il massimo risultato. Merito di una buona organizzazione difensiva – che consente ai tre dietro di non andare quasi mai in imbarazzo - e di un Dnipro a tratti rinunciatario. La scelta di puntare di Zozulya, anziché Kalinic, si rivela nel corso della partita un'arma a doppio taglio. Se gli ucraini riescono a controllare bene la mole di gioco – non eccezionale – prodotta dall'Inter, davanti mancano di un punto di riferimento. Così le galoppate di Konoplyanka, l'unico in grado di accendersi per tutto il primo tempo, non trova beneficiari .

L'Inter si presenta con Icardi (e non Osvaldo, almeno inizialmente) al fianco di Guarin. Se ne sta a guardare per i primi 25-30', controllando il ritmo. Il Dnipro fa gioco ma non impensierisce mai Handanovic. Solo un tiro alto di Kankava è degno di nota. Sull'altro fronte, invece, il più pericoloso (e attivo) risulta Kuzmanovic, che al 23' conclude fuori da buona posizione e al 37' manda fuori con una torsione di testa. Da raccontare c'è poco. Al 46' l'Inter chiede un calcio di rigore per un braccio largo di Mazuch su cross dalla destra, poi si va negli spogliatoi senza particolari sussulti e con qualche sbadiglio.

Nella ripresa è un'Inter diversa. Pronti e via, Hernanes serve a Guarin un pallone illuminante, ma il colombiano non centra la porta da cinque metri. D'Ambrosio comincia a macinare sull'out di sinistra: la sua penetrazione è intercettata dalla parata di Boyko, che in un momento d'onnipotenza si oppone come un gatto anche alla volée di Icardi, quasi a botta sicura. Mazzarri coglie l'inerzia della partita e spedisce in campo Osvaldo, mentre Konoplyanka sfiora il bersaglio grosso con un tiro a rientrare. Le sorti del match, però, finiscono presto nelle mani del signor Zwayer, che rifila un secondo giallo (discutibilissimo) a Rotan. Bastano 3' all'Inter per colpire: altra incursione di D'Ambrosio, tunnel a Mazuch e tiro imparabile per l'1-0. A quel punto il Dnipro è costretto a scoprirsi. Markevich inserisce Kalinic e la difesa interista deve arrangiarsi, pur riducendo al minimo i rischi. E' fatta: l'Inter vince in Ucraina e, visto lo 0-0 di Karabakh-Saint Etienne, si prende la vetta del Gruppo F. La corsa però è appena cominciata.



LE PAGELLE

D'Ambrosio 7 - Timido per mezz'ora, si presenta per la prima volta sul fondo con un cross che appassisce subito. Nel secondo tempo sboccia. Prima rischia di far capitolare Boyko, poi lo trafigge per un gol dal valore specifico importante

Konoplyanka 6,5 - Non è nella serata migliore, ma è l'unico del Dnipro che sembra crederci. Infiamma la partita solo a tratti, ma in Ucraina è un po' sprecato

Hernanes 6 - Si accende a intermittenza, alterna buoni lanci e preziosiosmi inutili. Deve crescere come tutta la squadra. Questa non è la sua versione migliore

Icardi 6 - Ha poco spazio per mettersi in mostra nel primo tempo, fallisce una buona occasione nel secondo. Dà profondità alla squadra ma è poco supportato. Serata "normale"

Boyko 7 - Fa il possibile per tenere a galla sua squadra. Ma la difesa lo abbandona nel momento più delicato: sul tiro di D'Ambrosio non ha armi per difendersi

Campagnaro-Vidic 7 - Voto sette per una coppia inossidabile, che avrà giocato poche volte assieme ma in futuro merita di farlo. Sono rocciosi, mangiano in testa a Zozulya e non fanno soffire Handanovic.



IL TABELLINO

DNIPRO-INTER 0-1

Dnipro (4-2-3-1): Boyko 7; Fedetskiy 5,5, Mazuch 4,5, Douglas 5,5, Strinic 6; Kankava 6,5, Rotan 5; Bruno Gama 6, Kravchenko 5 (22' st Shakov sv) (29' st Luchkevych 6), Konoplyanka 6,5; Zozulya 4 (34' st Kalinic 6). A disp.: Lastuvka, Mihunov, Cheberyachko, Politylo. All.: Markevich 5

Inter (3-5-1-1): Handanovic 6; Campagnaro 7, Vidic 7, Juan Jesus 6,5; D'Ambrosio 7, Hernanes 6 (31' st Jonathan 5,5), M'Vila 6, Kuzmanovic 6,5 (17' st Osvaldo 6), Dodò 6,5; Guarin 6; Icardi 6. A disp.: Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Obi, Palacio. All.: Mazzarri 6,5

Arbitro: Zwayer (Ger)

Marcatori: 26' st D'Ambrosio

Ammoniti: Zozulya, Strinic (D), Kuzmanovic (I)

Espulsi: 23' st Rotan (D) per doppia ammonizione