Europa League, Juventus ok col Trabzonspor: è 2-0

12:22 - Esordio vincente in Europa League per la Juventus di Conte. Nell'andata dei sedicesimi di finale i bianconeri hanno battuto 2-0 i turchi del Trabzonspor, imbattuti fuori dai propri confini in questa stagione. A decidere la partita è stata la prima rete in bianconero di Pablo Daniel Osvaldo, bravo a infilare in rete al 15' del primo tempo l'assist deviato di Tevez. Nella ripresa annullato un gol al Trabzonspor prima del gol di Pogba al 94'.

LA PARTITA

Che la Juventus in Europa soffra decisamente di più rispetto a quanto non faccia in Italia è ormai una cosa risaputa. Quello che conta però nel calcio è il risultato e quello sorride davvero ai bianconeri, grazie soprattutto alla zampata a tempo scaduto di Pogba. Il 2-0 sommerge di tranquillità la capolista in Serie A, la stessa tranquillità che sarebbe mancata decisamente al ritorno con quel risultato di misura maturato e difeso a fatica fino al 94'. Certo non sarà facile giocare nel clima del Hüseyin Avni Aker, lo hanno dimostrato al solito minuto 61' i rumorosi tifosi turchi, ma perdere 3-0 a Trebisonda sarebbe la più beffarda delle sconfitte, facilmente abbinabile ai modi di dire popolari.

Quella vista in campo però non è stata certo la miglior Juventus della stagione ma una lontana parente, quella già vista in Europa purtroppo. La vittoria è stata più che meritata per il numero di occasioni create, ma a far specie è stata la difficoltà nel secondo tempo di gestire un risultato che sembrava acquisito contro una formazione, quella turca, di un livello discreto e nulla più. Eppure dopo settanta minuti a sole tinte bianconere, negli ultimi venti il Trabzonspor avrebbe anche potuto pareggiare in più di un'occasione, costringendo Buffon a straordinari imprevisti con tanto di gol subìto e annullato per questioni di centimetri. Colpa di una stanchezza nelle gambe mai vista in Italia così come quella distanza tra i reparti che a turno ha regalato spazio e occasioni agli ospiti. Mal sfruttate, per fortuna di Conte e dei suoi.

Tutto questo nel finale, chiaramente. Prima la Juventus ha comunque dominato e va rimarcato, pur senza dominare in lungo e in largo come ha abituato i propri tifosi. Merito forse anche del praticamente immediato vantaggio di Osvaldo, al primo gol in bianconero, fortunato e bravo a segnare il vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco su un tocco deviato da un difensore turco. Poi tante giocate, buone in generale ma ottime fino all'atto conclusivo, quello che continua a mancare fuori dal campionato a Tevez. La maledizione dell'Apache continua, Osvaldo e Pogba falliscono il gol della doccia anticipata, con la partita che si chiude al 94' con la solita magia da assistman di Tevez conclusa dal francese per la tranquillità. Quella che sarà d'obbligo nella gara di ritorno, anche al minuto 61 quando i tifosi del Trabzonspor faranno scoppiare la rivoluzione come in ogni partita: il loro modo per ricordare la fine dell'impero di Trebisonda nel 1461.

LE PAGELLE

Pogba 7 - E' un giocatore di qualità superiore e non lo si scopre certo questa sera. Sa unire l'utile al dilettevole con colpi di spada e di fioretto, di potenza o precisione. Mette a segno un gol importantissimo in chiave qualificazione, con Tevez il migliore in campo.

Tevez 7 - Continua a non segnare in Europa ma ai tifosi bianconeri continua a interessare poco se le prestazioni sono queste. Non segna ma fa segnare appunto, restando sempre nel vivo del gioco con una pericolosità impressionante.

Ogbonna 5,5 - Ogni volta che il pallone passa dalle sue parti i tifosi trattengono il fiato. Forse paga anche l'aspetto caratteriale in questi casi, ma le uniche grandi incertezze passano da lui.

Osvaldo 6,5 - Il primo gol in bianconero lo porta all'ampia promozione. C'è da affinare l'intesa con Tevez, ma è un'ulteriore freccia a disposizione di Conte



IL TABELLINO

JUVENTUS-TRABZONSPOR 2-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Caceres 6,5, Bonucci 6, Ogbonna 5,5; Isla 6 (22' st Vidal 5,5), Pogba 7, Pirlo 6, Marchisio 6 (31' st Giovinco 6), Peluso 5,5; Osvaldo 6,5 (21' st Llorente 5,5), Tevez 7. A disp.: Storari, Lichtsteiner, Asamoah, Padoin. All.: Conte 6.

Trabzonspor (4-2-3-1): Onur Kivrak 6,5; Bosingwa 5,5, Yumlu 6, Aykut Demir 6, Kadir Keles 5,5; Zokora 6, Bourceanu 5,5 (21' st Erdogan 6); Olcan Adin 5,5, Colmani 6, Ozer Hurmaci 6 (35' st Mierzejewsky 6); Emre Gural 5 (11' st Paulo Henrique 6). A disp.: Zeky Ayvaz, Caner Osmanpasa, Ozdemir Janko. All.: Mandirali 5,5.

Arbitro: Kulbakov (Bielorussia)

Marcatori: 15' Osvaldo, 48' st Pogba

Ammoniti: Zokora, Yumlu (T)

Espulsi: nessuno