13 marzo 2014 Europa League: Juventus-Fiorentina 1-1, Gomez risponde a Vidal Un gol del tedesco gela i bianconeri al 79': la qualificazione ai quarti si decide al Franchi di PAOLO MANDARA'

12:10 - Finisce 1-1 l'andata degli ottavi di finale di Europa League fra Juventus e Fiorentina. I bianconeri, senza Tevez, partono a mille e al 3' si ritrovano in vantaggio grazie a Vidal. La difesa di Montella soffre e il cileno, al 38', stampa il colpo di testa sulla traversa. Matri non incide e l'unica occasione viola, con Mati Fernandez, è respinta da Buffon. Nella ripresa entra Gomez, che al 79' sigla il pareggio e riapre il discorso qualificazione.

LA PARTITA

La Juve sente l'aria di coppa e s'addormenta sul più bello. La Fiorentina, invece, resta l'unica formazione imbattuta in questa edizione dell'Europa League (grazie al k.o. del Ludogorets) e nel borsino dei pronostici, in vista del ritorno al Franchi, scala posizioni. Ma la storia di questa partita appartiene a un uomo solo: Mario Gomez. Faticosamente riapparso da una prima parte di stagione deludente – a causa di un infortunio che ancora gli impedisce il pieno dell'efficienza – SuperMario torna a incidere nella serata più importante, che segna un punto di rottura radicale in questa serie al meglio delle tre gare (per usare un'espressione "rubata" al basket) fra Juve e Fiorentina. Gomez incarna la riaffermazione viola dopo la sconfitta di domenica e tutti gli sberleffi che ne sono seguiti. La bistecca, questa volta, va di traverso alla Juventus, che attacca la partita con la solita intensità – nonostante sia infarcita di ricambi – ma finisce spegnendosi. Un atteggiamento pagato a caro prezzo.

Il ritorno di Pirlo in mezzo al campo sembra dare perfino più geometrie e profondità alla Signora rispetto al match visto in campionato. Ma è il solito Vidal, dopo appena 3', a indirizzare la partita verso il suo legittimo proprietario: stop di primo dopo un rimpallo in area e conclusione radente, nell'angolino, che Neto non può intercettare. La difesa viola si imbambola e fatica a reagire per una buona mezz'ora. L'atteggiamento di Montella, che dietro ne mette quattro (Roncaglia sulla destra risulta il peggiore) per contrastare gli esterni della Juve, non dà i suoi frutti. E quando i bianconeri riescono ad azionare Asamoah e Isla sono guai seri. Savic toglie a Osvaldo il pallone del 2-0, poi Giovinco calcia in bocca a Neto da buona posizione. Vidal, ancora lui, prende l'ascensore e colpisce una traversa beffarda prima dell'intervallo. La Fiorentina si vede solo in un paio di circostanze: la più importante capita a Mati Fernandez, Buffon para.

Quando la sfida sembra segnata dall'assetto rinunciatario della Fiorentina e dalla solita ingordigia bianconera, il copione subisce uno stravolgimento. La Juve si ferma, forte della sua superiorità, la Viola comincia a imbastire una manovra che assume spessore col passare dei minuti. L'uscita dal campo di Mati per un problema fisico (e l'ingresso di Ambrosini) non è un impedimento alla manovra, anche se rimane misteriosa l'esclusione di Cuadrado: nessuno crossa, Matri non serve. Così Montella ne fa volentieri a meno e inserisce Gomez. L'ex Bayern si rivela una spina nel fianco e alla prima occasione utile lascia il segno: palla filtrante di Ilicic, l'ariete si inserisce alle spalle di Caceres e Ogbonna, sistema il destro e stecchisce Buffon. E' il gol del pari. La voglia di fare della Fiorentina aumenta, la fiducia cresce, mentre la Juve ritrova quel pizzico di cuore disperso nei meandri del secondo tempo. Dopo un'occasione – ghiotta – capitata a Pogba (buttato in campo nel finale), Gomez e Vargas avrebbero anche il pallone per vincerla, ma Buffon chiude la porta. Fra sette giorni, a Firenze, va in scena il terzo atto. La Fiorentina vista a cena non è più quella di pranzo. La battaglia è annunciata.



LE PAGELLE

Vidal 7 - Il solito Guerriero. Inossidabile in entrambe le fasi, killer istinct garantito: con quello alla Fiorentina sono 18 gol stagionali. L'ennesimo partitone a cui la squadra non riesce ad adeguarsi. Per una volta

Matri 4,5 - Non è molto richiesto dai compagni in campo, e non fa nulla per mettersi in mostra. Involuzione senza fine. Con un Gomez che sale di toni, sarà difficile rivederlo titolare

Osvaldo 5,5 - All'inizio partecipa molto alla manovra, si accentra, dà ampiezza. Quando la Juve toglie il piede dall'acceleratore è il primo a scendere di tono. Giovinco si mantiene vivo, lui no. Il processo di integrazione va rifinito

Gomez 7 - Si toglie una scimmia dalla spalla con il gol che potrebbe valere una buona fetta di stagione. E segna il suo riscatto. Stavolta non si è dimostrato imballato come nelle uscite più recenti: si sbatte, ha voglia

Chiellini 6,5 - Comandante vero di una difesa che nel finale comincia un po' a ballare. Vince contrasti e duelli fisici, riprende il campo con personalità anche dopo essere rimasto stordito per una botta in faccia



IL TABELLINO

JUVENTUS-FIORENTINA 1-1

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Caceres 5,5, Ogbonna 5, Chiellini 6,5; Isla 6 (37' st Padoin sv), Vidal 7, Pirlo 6,5, Marchisio 6, Asamoah 6; Giovinco 6 (19' st Llorente 6), Osvaldo 5,5 (30' st Pogba vs). A disp.: Storari, Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner. All.: Conte 5,5

Fiorentina (4-3-2-1): Neto 6,5; Roncaglia 5, Rodriguez 6, Savic 6, Tomovic 6; Aquilani 5,5 (32' Vargas 6), Pizarro 6, Borja Valero 6,5; Mati Fernandez 6 (6' st Ambrosini 6), Ilicic 6,5; Matri 4,5 (22' st Gomez 7). A disp.: Rosati, Pasqual, Cuadrado, Matos. All.: Montella 6

Arbitro: Kuipers (Ola)

Marcatori: 3' Vidal (J), 34' st Gomez (F)

Ammoniti: Pizarro, Rodriguez (F)

Espulsi: -