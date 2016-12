Europa League, Juventus-Benfica: arbitra Clattenburg

16:15 - Sarà l’inglese Mark Clattenburg l’arbitro di Juventus-Benfica, gara di ritorno della semifinale di Europa League, in programma giovedì 1 maggio allo Juventus Stadium. I bianconeri si sono trovati davanti l'arbitro inglese solo in un episodio, e non certo benaugurante. Infatti la squadra di Conte fu battuta dal Bayern Monaco per 2-0 nei quarti di finale di Champions League della scorsa stagione.