Europa League: Juve, prova di finale 

22:46 - Dallo Stadium allo Stadium in poco più di un mese. L'appuntamento per la Juve è fissato per il 14 maggio quando a Torino si giocherà la finale di Europa League. Questa sera, contro il Lione nel ritorno dei quarti di finale, gli uomini di Conte non possono sbagliare e vogliono fare un altro passo importante verso l'ultimo atto della coppa. I bianconeri partono dal grande vantaggio dell'andata firmato Bonucci (0-1).

Molto ruoterà intorno a Carlitos Tevez: l'infaticabile Apache non sarà risparmiato e andrà a caccia del gol europeo che gli manca da troppo tempo, 5 anni. L'argentino vuole sfatare quella che sembra proprio una maledizione: questa sembra essere la serata giusta per sbloccarsi, non ce ne voglia il Lione. Accanto a Tevez ci sarà Vucinic, che ha vinto la corsa su Osvaldo, Llorente e Giovinco.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juve (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Vucinic.

A disp.: Storari, Ogbonna, Lichtsteiner, Pogba, Llorente, Giovinco, Osvaldo. All.: Conte

Lione (4-3-1-2): A. Lopes; Tolisso, Konè, Umtiti, Bedimo; Ferri, Gonalons, Mvuemba; Malbranque; Briand, Lacazette.

A disp.: Vercoutre, Zeffane, Bisevac, Danic, Fekir; Njiè, Gomis. All.: Garde