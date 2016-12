Europa League, Juve: assalto alla finale

20:06 - Assalto alla finale. Dopo 11 anni la Juve ha la chance di tornare protagonista di una finale europea. Brividi allo Stadium, con Conte a caccia del 100.mo successo e del double scudetto-Europa League. Per battere il Benfica, il tecnico bianconero si affiderà soprattutto all'esperienza di Buffon, Pirlo e Tevez. Vincere però potrebbe non bastare: per agguantare la finale, la Juve deve vincere senza prendere gol o con due reti di scarto.

Per la banda di Conte non sarà una notte come le altre (match in diretta su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it). Allo Stadium, infatti, si respirerà un'aria particolare. Quella delle grandi occasioni e delle partite da ricordare. Col Benfica i bianconeri non potranno sbagliare e dovranno dimostrare di valere l'Europa. Quasi un dovere, vista la finale proprio a Torino. Un appuntamento immancabile, scritto nel destino della Juventus, che, abbandonato il sogno della Champions, ha virato sulla doppietta Scudetto-Europa League per chiudere alla grande. Un double che a questo punto della stagione potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un'annata straordinaria. Al momento bocche cucite sulla formazione bianconera. Nell'ultima rifinitura Conte raccoglierà tutte le ultime informazioni necessarie per capire se Vidal potrà essere della partita. Se non ce la farà, pronto Marchisio. Per il resto, dietro spazio a Caceres, davanti al tandem Tevez-Llorente.



Juve (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disposizione: Storari, Barzagli, Marchisio, Padoin, Vucinic, Giovinco, Osvaldo. All.: Conte.



Benfica (4-2-3-1): Oblak; Pereira, Garay, Luisao, Siqueira; Amorin, Perez; Gaitan, Markovic, Rodrigo; Lima. A disposizione: Artur, Jardel, Almeida, Sulejmani, Cavaleiro, Cardozo, Salvio. All.: Jorge Jesus.



19:15 PRIMI TIFOSI ALLO STADIUM

Poco per volta lo Stadium di Torino si sta riempiendo con i primi tifosi, giunti fin dal primo pomeriggio, che prendono posto in vista della semifinale di ritorno tra Juve e Benfica.

18:25 MARADONA CONFERMATO: OSPITE DI TEVEZ

E' confermata la presenza di Diego Maradona allo Stadium. Il Pibe de Oro sarà ospite di Tevez.

17:20 I TIFOSI DEL BENFICA A SUPERGA

Un centinaio di tifosi del Benfica è arrivato a Superga per commemorare il grande Torino, la cui tragedia avvenne nel 1949 proprio di ritorno dalla trasferta di Lisbona.

16:35 MARADONA ATTESO ALLO STADIUM

Diego Armando Maradona è giunto questo pomeriggio a Milano e si sta dirigendo a Torino dove assisterà alla semifinale di ritorno di Europa League Juventus-Benfica in programma questa sera allo Juventus Stadium. Maradona è atterrato all'aeroporto di Linate con le figlie, il fratello Ugo, il suo legale Angelo Pisani e l'amico Stefano Ceci.

15:55 BENFICA, RECUPERATO GAITAN

Primi dettagli sulla formazione del Benfica. Jorge Jesus dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Artur tra i pali, in difesa Maxi Pereira, Luisao, Garay e Siqueira, e poco più avanti Amorin e Perez. Stanto agli ultimi test sul campo, sulla sinistra si va verso il recupero di Gaitan, in campo dal primo minuto. A Markovic invece la fascia destra, con Rodrigo alle spalle dell'unica punta, Lima. Salvio è a disposizione e potrebbe eventualmente giocare con un tutore al braccio, ma Jorge Jesus non sembra intenzionato a rischiarlo.



14:00 I DRUGHI: "LO STADIUM SARA' UNA BOLGIA"

Conte chiama e i tifosi della Juve rispondono. L'allenatore bianconero ha chiesto di sostenere dal primo all'ultimo la squadra e i "Drughi", uno dei gruppi più importanti della curva "Sud", è pronto. "Abbiamo scalato le pareti dell'inferno con il nostro tifo e la nostra passione per tornare ad essere la JUVE temuta e odiata da tutti - recita la nota -; stasera gli occhi di tutta italia ed europa saranno puntati su di NOI, ci attende una sfida a cui dobbiamo rispondere presente! Stasera NOI torneremo a casa senza voce, stasera abbiamo l'obbligo di essere l'uomo in piu' in campo, e lo saremo! NOI trasformeremo lo stadium in una bolgia! Fino alla fine... Forza ragazzi noi ci crediamo!!!", il comunicato.

13:10 RIFINITURA TERMINATA, SQUADRA A PRANZO

La Juventus ha terminato la seduta di rifinitura, blindatissima, allo Stadium e si è recata in albergo per il pranzo. Giocatori rilassati e sorridenti



Ventitrè i convocati da Conte per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Benfica, in programma giovedì sera allo Juventus Stadium: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Pepe, Marchisio, Vucinic, Tevez, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Osvaldo, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Lichtsteiner, Storari, Isla, Rubinho.



