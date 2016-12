Europa League, in 35mila per l'Inter. Torino verso il tutto esaurito

15:24 - Sale la febbre da Europa League per Inter e Torino. Nonostante la qualificazione praticamente in tasca dopo il 3 a 0 dell'andata, a San Siro si prevedono almeno 35mila spettatori per la prima ufficiale in casa dei nerazzurri (giovedì 20,45 su Premium calcio). Tra questi anche Erick Thohir e Massimo Moratti, presenti in tribuna per la gara contro lo Stjarnan. Non sono da meno i tifosi del Torino: all'Olimpico si va verso il pienone contro l'Rnk Spalato.

I granata (giovedì 20,30 su Premium calcio 1) sono a caccia di una vittoria per accedere ai gironi dopo lo 0-0 maturato in Croazia. Ventura, alla luce dell'infortunio di Larrondo e dell'assenza di Cerci, punterà su Paulo Barreto. Sarà il brasiliano ad affiancare Quagliarella in attacco. Una cosa è certa: visti i numeri della prevendita, non mancherà il sostegno del pubblico. La gara sarà arbitrata dal greco Sidiropoulos.



Discorso simile per l'Inter, che però a differenza dei granata non ha l'assillo della vittoria dopo i tre gol rifilati agli islandesi una settimana fa. L'ultima apparizione della squadra di Mazzarri a San Siro risale al 10 maggio, partita di addio dell'attuale vicepresidente Javier Zanetti. A quattro mesi di distanza, i tifosi vogliono rivedere in azione i nerazzurri, indipendentemente dall'importanza della partita. Non scenderà in campo Dodò, alle prese con una lieve infiammazione da sovraccarico, mentre in attacco dovrebbe partire Osvaldo. Il direttore di gara sarà l'austriaco Lechner.