Europa League, il Tottenham si salva e sfida il Benfica 

12:01 - Le grandi avanzano e centrano il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. A White Hart Lane il Tottenham vede il baratro quando, dopo lo 0-1 dell'andata, si trova in svantaggio per la rete di Zozulya che lancia il Dnipro. Poi gli Spurs si scatenano e ribaltano il match: Eriksen su punizione e due gol di Adebayor (65' e 69'). Nel finale ci pensa il portiere Lloris a sigillare il successo. Negli ottavi il Tottenham se la vedrà con il Benfica, altra favorita al titolo, che stende 3-0 il Paok Salonicco al Da Luz. Dopo l'1-0 in Grecia, i lusitani vincono grazie ai gol di Gaitan su punizione, Lima su rigore e Markovic.

Al Mestalla il Valencia si limita ad amministrare contro la Dinamo Kiev: dopo il 2-0 dell'andata a Nicosia, in Spagna finisce 0-0. Negli ottavi il Valencia sfiderà i bulgari del Ludogorets, giustizieri della Lazio. Finisce 1-1 in Olanda tra AZ Alkmaar e Slovan Liberec: passano gli olandesi grazie all'1-0 dell'andata. L'AZ dovrà vedersela ora con i russi dell'Anzhi che, dopo lo 0-0 casalingo, vincono 2-0 in Belgio col Genk in virtù dell'autogol di Tshimanga e della rete di Aliyev. Passa anche il Lione che piega 1-0 il Chornomorets grazie al gran gol nel finale di Lacazette. Negli ottavi i francesi affronteranno il Viktoria Plzen.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

Questo il quadro degli ottavi di finale di Europa League (andata 13, ritorno 20 marzo)

AZ Alkmaar-Anzhi Makhachkala

Ludogorets-Valencia

Porto-Napoli

Lione-Viktoria Plzen

Siviglia-Real Betis

Tottenham-Benfica

Basilea-Red Bull Salisburgo

Juventus-Fiorentina