Europa League: il calendario di Napoli, Inter, Torino e Fiorentina

16:48 - Neanche il tempo di smaltire la delusione per l'eliminazione in Champions: il Napoli, come le altre italiane, torna in campo il 18 settembre nella prima giornata di Europa League. Gli azzurri ospitano lo Sparta Praga. Esordio in casa anche per la Fiorentina contro i francesi del Guingamp. Inizia in trasferta l'avventura dell'Inter, alle 19 contro il Dnipro, e quella del Torino. I granata voleranno in Belgio per affrontare il Brugge.

IL CALENDARIO DELL'INTER

18 settembre ore 19:00

Dnipro - Inter

2 ottobre ore 21:05

Inter - Karabach

23 ottobre ore 21:05

Inter - Saint Etienne

6 novembre ore 19:00

Saint Etienne - Inter

27 novembre 21:05

Inter - Dnipro

11 dicembre ore 19:00

Karabach - Inter

IL CALENDARIO DEL NAPOLI

18 settembre ore 21:05

Napoli - Sparta Praga

2 ottobre ore 19:00

Slovan Bratislava - Napoli

23 ottobre ore 19:00

Young Boys - Napoli

6 novembre ore 21:05

Napoli - Young Boys

27 novembre ore 19:00

Sparta Praga - Napoli

11 dicembre ore 21:05

Napoli - Slovan Bratislava

IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA

18 settembre ore 21:05

Fiorentina - Guingamp

2 ottobre ore 19:00

Dinamo Minsk - Fiorentina

23 ottobre ore 19:00

Paok - Fiorentina

6 novembre ore 21:05

Fiorentina - Paok

27 novembre ore 19:00

Guingamp - Fiorentina

11 dicembre ore 21:05

Fiorentina - Dinamo Minsk

IL CALENDARIO DEL TORINO

18 settembre ore 19:00

Club Brugge - Torino

2 ottobre ore 21:05

Torino - Copenaghen

23 ottobre ore 21:05

Torino - HJK Helsinki

6 novembre ore 19:00

HJK Helsinki - Torino

27 novembre ore 21:05

Torino - Club Brugge

11 dicembre ore 19:00

Copenaghen - Torino