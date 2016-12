Europa League: Fiorentina agli ottavi, l’Esbjerg si arrende

23:58 - Con il 3-1 dell'andata in tasca, alla Fiorentina basta l'1-1 al Franchi contro i danesi dell’Esbjerg per conquistare l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Vestergaard nel finale risponde alla punizione vincente di Ilicic calciata nel sette nel primo tempo. Nella squadra di Montella si rivede Mario Gomez, alla sua prima da titolare dopo l’infortunio. La Fiorentina è attesa ora dal derby italiano con la Juventus.

LA PARTITA

Montella si affida al tridente d’attacco con Matos, Ilicic e Gomez. Il tecnico danese sceglie invece di partire con il tandem offensivo Van Buren-Pusic. Comincia bene la Viola che nella prima frazione di gioco fa la partita. La squadra di Montella tiene bene il campo anche se fatica a presentarsi dalle parti di Dùbravka. La prima palla gol è di Compper al 27' che di testa sugli sviluppi di un corner manda fuori di poco. Al 36' ci prova Matos che da buona posizione chiama il portiere danese ad una parata non facile. Poco dopo è invece Pizarro a mandare oltre lo specchio della porta con un gran destro. In avvio ripresa arriva il gol che sblocca la partita: al 47’ Ilicic batte magistralmente un calcio di punizione che supera la barriera e si insacca alle spalle dell’incolpevole Dùbravka. I danesi tentano una timida reazione con il neo entrato Vestergaard che al 53' si presenta a tu per tu con Rosati costringendo il portiere viola ad una parata non facile. I padroni di casa gestiscono bene senza rinunciare ad attaccare. Al 73' Pasqual sfiora infatti il raddoppio con un tiro ravvicinato parato d'istinto dal portiere danese,e negli ultimi minuti prima Borja Valero poi Vargas vanno vicini al gol. Il successo viola sfuma però al 91': quando ormai la vittoria sembrava acquisita una gran giocata di Vestergaard regala ai danesi il pareggio. La squadra di Montella non riesce dunque a bissare la vittoria ottenuta nella gara d’andata ma si qualifica comunque agli ottavi dove incontrerà la Juventus in un derby tutto italiano. Gara d’andata il 13 marzo, ritorno il 20 marzo.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ESBJERG 1-1

Fiorentina (4-3-3): Rosati 6, Roncaglia 6, Gonzalo Rodriguez 6 (15’ st Tomovic 6), Compper 5, Pasqual 6 (33’ st Vargas sv), Ambrosini 6 (20’ st Bakic 5.5), Pizarro 6.5, Borja Valero 6.5, Ilicic 7, Gomez 5.5, Matos 6.5. A disp.: Neto, Mati Fernandez, Joaquin, Matri. All. Montella 6

Esbjerg (4-4-1-1): Dubravka 6.5, Laursen 5.5, Lucena 5.5, Drobo-Ampem 5, Knudsen 5, Rasmussen 6 (41’ pt Vestergaard 7), Bergvold 6, Andersen 5.5 (23’ st Levken sv), Nielsen 6, Pusic 5.5 (12’ st J.Ankersen 5.5), Van Buren 5.5. A disp.:Hojbjerg, P.Ankersen, Bakenga, Jakobsen. All. Frederiksen 5.5

Arbitro: Strahonja (Cro)

Marcatori: st 2’ Ilicic (F), st 46’ Vestergaard (E)

Ammoniti: Knudsen (E)

Espulsi: -