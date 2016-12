Europa League, Dnipro-Inter: i convocati di Mazzarri, out Nagatomo

10:34 - Il tecnico dell'Inter, Walter Mazzarri, ha reso noto la lista dei 22 giocatori convocati per la trasferta di Europa League sul campo neutro di Kiev contro il Dnipro. Assente all'appello Yuto Nagatomo, lasciato a casa per un affaticamento muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo contro il Sassuolo. Out anche Medel squalificato, mentre torna in lista l'esterno brasiliano Jonathan, assente nella seconda partita di campionato.

Tre portieri, sette difensori, nove centrocampisti e tre attaccanti per la prima del girone di Europa League a Kiev

Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni

Difensori: 5 Juan Jesus, 6 Andreolli, 14 Campagnaro, 15 Vidic, 22 Dodò, 23 Ranocchia, 25 Mbaye, 33 D'Ambrosio

Centrocampisti: 2 Jonathan, 10 Kovacic, 13 Guarin, 17 Kuzmanovic, 20 Obi, 44 Krhin, 88 Hernanes, 90 M'Vila

Attaccanti: 7 Osvaldo, 8 Palacio, 9 Icardi