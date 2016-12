Europa League, Conte: "Sono molto fiducioso, non ho paura"

11:18 - Carico e determinato. Alla vigilia del ritorno della semifinale d'Europa League col Benfica, Antonio Conte avverte i portoghesi: "L'obiettivo è sempre quello di vincere. Sono molto fiducioso, lo Stadium scenderà in campo con noi. Se ho paura? E' una parola che non fa parte del nostro vocabolario. Conosciamo la parola rispetto". Su Vidal: "Si è allenato ma rimane in dubbio. Domani scoprirete se partirà dall'inizio o dalla panchina".

Che importanza ha la partita di domani?

"Per come vivo io le partite, per me quella del giorno dopo è sempre la più importante della vita. Perché l'idea è sempre quella di vincere. Non catalogo la partita in nessuna classifica. L'obiettivo è sempre quello di cercare di vincere".



Il fatto di dover ribaltare il risultato cambia qualcosa dal punto di vista dell'approccio?

"La partita si giocherà in 95 minuti, dovremo essere bravi a interpretarla visto il 2-1 dell'andata. Sappiamo quello che dobbiamo fare, le scelte saranno in vista dei 95 minuti. Sia le scelte iniziali, sia i giocatori che entreranno e potranno cambiare la partita. Sono molto fiducioso, sapendo che domani lo Juventus Stadium spirerà forte e scenderà in campo con noi".



Come sta Vidal?

"Arturo si è allenato, stiamo facendo di tutto per recuperarlo. Rimane in dubbio, domani scoprirete se Vidal partirà dall'inizio o dalla panchina".



All'andata la Juve ha avuto difficoltà nel primo tempo, mentre nel secondo tempo la squadra è apparsa più sicura. Qual è la vera faccia della Juve?

"All'andata abbiamo fatto un'ottima partita. Prendere gol dopo 2 minuti ha complicato le cose, ma nonostante questo il Benfica ha giocato molto in ripartenza, costruendo poco gioco. Nella ripresa c'è stata solo la Juventus in campo. Il risultato dell'andata è bugiardo, ma sappiamo che affrontiamo una squadra forte e brava nelle ripartenze. Dobbiamo essere bravi ad attaccare e essere bravi a evitare al Benfica il contropiede".



C'è paura per domani?

"Non conosciamo la parola paura. La paura non esiste, non fa parte del nostro vocabolario. Conosciamo la parola rispetto. Ci siamo meritati la semifinale, è un momento esaltante che dobbiamo vivere con grande entusiasmo".



Domani il Benfica scoprirà di avere molti tifosi in Italia?

"Anche noi avremo molti tifosi in Portogallo... Il Benfica è un po' come la Juve in patria, o tifi a favore o tifi contro. Entrambe le squadre avranno tantissimi tifosi qui e in Portogallo".



Su Tevez.

"Sta facendo una bella stagione, diventerà esaltante come quella di tutti tagliando i traguardi finali".

CONVOCATI E PROBABILE FORMAZIONE

Ventitrè i convocati da Conte per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Benfica, in programma giovedì sera allo Juventus Stadium: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Pepe, Marchisio, Vucinic, Tevez, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Osvaldo, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Lichtsteiner, Storari, Isla, Rubinho.



La probabile formazione: Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (Marchisio), Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente.