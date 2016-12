Europa League: Brommapojkarna-Torino 0-3, doppietta di Larrondo

23:05 - Nell'andata del terzo turno preliminare d'Europa League, il Torino supera 3-0 il Brommapojkarna e ipoteca il passaggio del turno. In Svezia, la squadra di Ventura passa al 45' grazie a un rigore di Larrondo causato da un fallo di Segerstrom (espulso nell'occasione) su Barreto. I granata allungano nella ripresa con un altro gol di Larrondo (53') e con Barreto (58'), poi il Bromma fallisce al 62' un rigore, costato a Vives il cartellino rosso.

Comincia senza difficoltà il cammino europeo del Torino dopo 20 anni d'assenza dalle coppe continentali. La banda di Ventura controlla le operazioni nel primo quarto d'ora, domina fino al 60' e chiude senza spingere, amministrando il meritato 0-3 che le spiana la strada verso i playoff.



La partita, per i granata, prende la piega giusta sul finire del primo tempo (44'), quando Barreto viene steso in area da Segerstrom: Larrondo trasforma il rigore con freddezza e il Brommapojkarna rimane in dieci uomini per l'espulsione del proprio capitano. L'episodio è decisivo perché in avvio di ripresa, al Toro, basta aumentare leggermente l'intensità per sfondare un po' dappertutto. Larrondo spreca due buone occasioni nel giro di pochi secondi (7'), ma un minuto più tardi finalizza di testa un perfetto assist di Nocerino dalla destra.



I granata capiscono che è questo il momento di blindare definitivamente la qualificazione e al 13', con un preciso schema su punizione, mandano in porta Barreto. Sul 3-0 gli uomini di Ventura calano di concentrazione e concedono agli svedesi la chance per accorciare: Vives provoca un calcio di rigore (61') e viene espulso, ristabilendo la parità numerica; Rexhepi, però, spreca l'unica occasione a disposizione calciando altissimo sopra la traversa. Il 7 agosto è in programma il ritorno all'Olimpico di Torino ma l'avventura europea del Brommapojkarna - ultimo in classifica dopo 16 giornate del campionato svedese e in Europa League solo grazie a uno dei tre posti fair play assegnati dall'Uefa - finisce praticamente qua.

LA CRONACA DEL MATCH

45' st - E' finita! Il Torino vince 3-0 in Svezia nell'andata del terzo turno preliminare

17' st - Incredibile errore di Rexhepi, che calcia altissimo dagli 11 metri! Il Torino si salva e resta in vantaggio 3-0

16' st - Rigore per il Bromma! Vives viene espulso per fallo su chiara occasione da gol

13' st - TRIS DEL TORINO! Barreto finalizza un perfetto schema su punizione, appoggiando in rete senza difficoltà un servizio da sinistra

8' st - RADDOPPIO DEL TORINO! Nocerino pesca a centro area Larrondo con un cross da destra: colpo di testa dell'attaccante e 0-2

7' st - Il Torino sfiora il raddoppio con Larrondo, che in pochi secondi va due volte vicinissimo al bis

1' st - Comincia il secondo tempo alla Tele2 Arena: nessun cambio per i due allenatori



46' - Finisce il primo tempo a Stoccolma: Torino in vantaggio per 1-0

45' - TORINO IN VANTAGGIO! Larrondo infila di destro su rigore

44' - Calcio di rigore per il Torino! Barreto, solo davanti al portiere, viene steso da Segerstrom, che viene espulso

41' - Primo tiro in porta per gli svedesi: il sinistro di Barkroth è controllato senza problemi da Padelli

24' - Larrondo ci prova con un sinistro da fuori area, la sfera colpisce la parte alta della traversa

18' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Molinaro sfiora lo 0-1 con un sinistro all'angolino: gran parata di Blazevic

18' - Granata a un passo dal vantaggio con Nocerino, Blazevic respinge in corner

15' - Torino pericoloso con Barreto, gli svedesi si salvano in angolo

8' - El Kaddouri pericoloso da fuori area, conclusione che termina a lato di poco

1' - Si parte! Il Torino torna ufficialmente a giocare in Europa dopo 20 anni

IL TABELLINO



BROMMAPOJKARNA-TORINO 0-3

Brommapojkarna (4-3-3): Blazevic; Bjorkstrom, Segerstrom, Une Larsson, Falkeborn; Martinsson Ngouali (31' st Asbrink), Petrovic (18' st Albornoz), Karlstrom; Barkroth, Rexhepi (18' st Sandberg-Magnusson), Jonsson.

A disp.: Vazgec, Kouakou, Starfelt, Vecchia Holmquist, Soderstrom. All. Billborn

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Vesovic (29' st Benassi), Nocerino, Vives, El Kaddouri (39' st Perez), Molinaro; Barreto (25' st Martinez), Larrondo.

A disp.: Gomis, Jansson, Masiello, Silva. All.: Ventura

Arbitro: Gozubuyuk

Marcatori: 45' rig. e 8' st Larrondo (T), 13' st Barreto (T)

Ammoniti:

Espulsi: 44' Segerstrom (B) per fallo su chiara occasione da gol; 16' st Vives (T) per fallo su chiara occasione da gol

Note: Rexhepi (B) calcia alto un rigore al 17' st