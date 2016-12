Europa League: Benfica-Juventus 2-1, Tevez non basta

08:19 - Sconfitta rimediabile per la Juve, che perde 2-1 contro il Benfica nell'andata della semifinale d'Europa League. A Lisbona i bianconeri vanno subito sotto dopo due minuti, quando Garay trafigge Buffon di testa. La squadra di Conte trova l'1-1 grazie a uno splendido gol di Tevez (73'), che prima fa sedere Luisao e poi supera Artur. I portoghesi non mollano e realizzano il 2-1 con Lima all'84'. Tra una settimana il ritorno a Torino.

LA PARTITA

Meglio inquadrare subito il bicchiere mezzo pieno: tra sette giorni alla Juve basterà un gol, uno solo, per centrare la finale del 14 maggio, a Torino, davanti alla propria gente. E' bene identificare subito tutti i fattori positivi di questa serata, perché giocare a Lisbona - contro la squadra neo campione di Portogallo e imbattuta in casa - non era affatto facile. Ecco perché una sconfitta di misura, maturata dopo un primo tempo decisamente complicato, non deve abbattere gli uomini di Conte, che nel proprio arsenale hanno tutte le risorse per poter ribaltare il risultato. Compreso un Tevez in più, tornato al gol in Europa dopo cinque anni.



Ogni piano di Conte viene stravolto dopo 120 secondi, nell'istante in cui Garay incendia il Da Luz con il colpo di testa (sugli sviluppi di un corner) che vale subito l'1-0. Il Benfica lascia campo alla Juve, costretta a comandare le operazioni per rimediare allo svantaggio. Tevez e Vucinic si dannano l'anima ma di varchi nemmeno l'ombra; la difesa accompagna ogni manovra, gli esterni (Lichtsteiner e Asamoah) cercano di alzarsi e Pogba, col fisico, prova a spaccare il centrocampo lusitano. Intanto la stategia disegnata da Jesus è nascosta in fase di non possesso ma emerge, prepotente, alla prima ripartenza: palla larga sulle fasce e via in verticale, col turbo, per impedire ai bianconeri di riorganizzarsi. Markovic (a destra) e Sulejmani (a sinistra) sono due frecce che interpretano da manuale il 4-4-2 del Benfica, che viaggia a un altro ritmo rispetto ai bianconeri. Ma la trappola portoghese, ben congeniata, non si concretizza per le troppe imprecisioni sotto porta.



Così, dopo 45 minuti di sofferenza, la Juve resta in piedi ed esce alla distanza, non appena il Benfica comincia inevitabilmente a calare d'intensità. La prima occasione capita sulla testa di Pogba, che arriva puntuale sul cross di Marchisio (55') ma trova la risposta in corner da parte di Artur. I guai del Benfica cominciano dopo un'ora, quando la squadra di Conte comincia a dominare sulle fasce. Lichtsteiner, al 68', sfonda a destra ma i portoghesi si salvano in extremis. Discorso opposto al 73', quando Asamoah va via a sinistra per poi servire a centro area Tevez: l'Apache finta la conclusione, mette a sedere Luisao e poi fa secco Artur con una conclusione implacabile. Potrebbe essere il gol qualificazione, arrivato dopo cinque anni di digiuno europeo, ma a svuotare metà bicchiere ci pensa un gran destro di Lima a sei minuti dalla fine. Tra una settimana, allo Stadium, sarà vietato fallire.

LE PAGELLE



Tevez 7 - Avverte la responsabilità e si carica la squadra sulle spalle, provando a risolvere la partita da solo. Nel primo tempo gli va male, nella ripresa trova una gemma.



Vucinic 5,5 - Si esprime quasi sempre spalle alla porta, provando a creare spazi per l'inserimento dei compagni. In realtà tradisce ancora una volta le attese.



Bonucci 5 - Perde Garay in occasione dell'1-0, poi dietro traballa ogni volta che il Benfica riparte in contropiede. Fuori posizione anche in occasione del 2-1 di Lima.



Sulejmani 7 - Col suo passo crea grosse difficoltà a Caceres e, grazie al supporto di Siqueira, costringe Lichtsteiner a rimanere più basso del solito. Gioca un'ora senza mai prendere fiato, poi finisce le batterie.



Cardozo 5,5 - Del reparto offensivo portoghese, è l'unico a non creare difficoltà ai centrali bianconeri. Poco mobile e fuori forma, non si rende mai pericoloso.

IL TABELLINO



BENFICA-JUVENTUS 2-1

Benfica (4-4-2): Artur 6,5; Maxi Pereira 6, Luisao 6, Garay 6,5, Siqueira 6,5; Markovic 7, Enzo Perez 6, André Gomes 6 (38' st Cavaleiro 6,5), Sulejmani 7 (16' st André Almeida 6); Rodrigo 6,5, Cardozo 5,5 (18' st Lima 6,5).

A disp.: Oblak, Jardel, Amorim, Djuricic. All.: Jesus 6,5

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Caceres 5,5, Bonucci 5, Chiellini 6; Lichtsteiner 6, Pogba 6,5, Pirlo 6, Marchisio 5,5, Asamoah 6; Tevez 7 (38' st Osvaldo sv), Vucinic 5,5 (20' st Giovinco 6).

A disp.: Storari, Barzagli, Ogbonna, Padoin, Llorente, Osvaldo. All.: Conte 5,5

Arbitro: Cakir (Turchia)

Marcatori: 2' Garay (B), 28' st Tevez (J), 39' st Lima (B)

Ammoniti: André Gomes, Artur, Almeida (B); Pogba (J)

Espulsi: -