Europa League, Benfica-Juve: Vidal dà forfait

10:08 - Brutte notizie per Conte: Vidal è indisponibile per la semifinale d'andata d'Europa League contro il Benfica. Lo ha comunicato lo stesso allenatore della Juve nella conferenza stampa della vigilia. Il centrocampista cileno è ancora alle prese con una contusione ossea al ginocchio e mercoledì non si è allenato con i compagni. Discorso opposto per Tevez. "Ha ripreso ad allenarsi regolarmente ma l'ultma decisione la prenderemo domani", ha detto Conte.

Proprio per quanto riguarda Tevez, è ballottaggio per chi dovrà giocare al sua fianco. Giovinco, infatti, potrebbe essere preferito a Llorente. Nel primo pomeriggio Vidal è comunque partito per Lisbona insieme a tutta la squadra ed era stato inserito tra i convocati. Ecco l'elenco: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Pepe, Marchisio, Vucinic, Tevez, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Osvaldo, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Lichtsteiner, Storari, Isla, Rubinho.