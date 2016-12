Europa League: Benfica-Juve, formazioni ufficiali

20:11 - Antonio Conte ha deciso: contro il Benfica giocherà Vucinic in coppia con Tevez. Il montenegrino ha battuto la concorrenza di Giovinco che sembrava essere in pole position e invece andrà in panchina. Poi Llorente e Osvaldo pronti a subentrare per ipotecare già al Da Luz la finale di Europa League. In difesa Caceres per Barzagli. Vidal andrà in tribuna: il suo posto sarà preso da Marchisio in mediana con Pogba e Pirlo.

Di certo non mancano gli attaccanti in casa Juve e Conte ha deciso solo a poche ore prima del match chi mandare in campo. Lì sicuramente ci sarà Tevez che ha recuperato dall'infortunio e andrà a combattere ancora contro la personale maledizione europea. L'Apache non segna in Europa dal 2009, il 7 aprile con la maglia del Manchester United al Porto. Da una portoghese all'altra e i bianconeri sperano sia la volta buona.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Benfica (4-3-3): Artur; Maxi Pereira, Luisao, Garay, Siqueira; Markovic, Enzo Perez, Andre Gomes; Rodrigo, Cardozo, Sulejmani. A disposizione: Oblak, Jardel, Almeida, Amorim, Djuricic, Cavaleiro, Lima. All.: Jorge Jesus.

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Vucinic. A disposizione: Storari, Barzagli, Ogbonna, Padoin, Giovinco, Llorente, Osvaldo. All.: Conte.