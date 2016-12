Europa League, Benfica contro la Uefa: "Vogliono la Juve in finale"

16:17 - A due giorni dal ritorno della semifinale di Europa League, il Benfica attacca l'Uefa. "Vuole la Juventus in finale a Torino", ha detto Joao Gabriel, direttore della comunicazione del club portoghese. Tutto perché la Disciplinare ha anticipato la riunione per valutare la famosa gomitata di Perez a Chiellini non vista dall'arbitro all'andata. "E' il club bianconero a voler far squalificare Perez", ha proseguito Gabriel.

A due giorni dal big match, cresce dunque la tensione per Juventus-Benfica. E nel mirino dei portoghesi, che gridano al complotto, è finita l'Uefa, accusata di voler avvantaggiare la squadra italiana in vista della finale proprio allo Stadium. Tutto gira attorno alla gomitata di Perez a Chiellini non vista dall'arbitro e alla decisione che verrà presa sull'eventuale squalifica. "Hanno anticipato la riunione della Disciplinare - ha spiegato ad Abola il numero uno della comunicazione del Benfica -. Abbiamo solo 21 ore dopo la comunicazione per rispondere alle accuse mosse". Parole pesanti, che sembrano voler puntare puntare il dito anche contro Platini, numero uno dell'Uefa ed ex stella bianconera.