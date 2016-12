Euro 2020, un quarto di finale a Roma 

17:13 - Si giocherà a Roma uno dei quarti di finale del campionato europeo di calcio del 2020. La capitale italiana è stata scelta come una delle 13 città che ospiteranno la fase finale di Euro 2020, il torneo continentale che per la prima volta sarà itinerante. A Roma sono previste anche tre gare della fase a gironi. Londra, invece, sarà teatro dalla finale. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Uefa, Michel Platini, a Ginevra.

Le altre tre partite dei quarti si disputeranno a Baku (Azerbaigian), Monaco di Baviera (Germania) e San Pietroburgo (Russia). Gli ottavi si giocheranno a Glasgow (Scozia), Amsterdam (Olanda), Bilbao (Spagna), Bruxelles (Belgio), Bucarest (Romania), Budapest (Ungheria, Copenhagen (Danimarca), Dublino (Irlanda), che ospiteranno ciascuna anche tre partite dei gironi. Londra oltre alla finale ospiterà anche le due semifinali.

TAVECCHIO: "ITALIA PUNTO DI RIFERIMENTO"

"Scegliendo Roma tra le città che ospiteranno l'Europeo del 2020, la Uefa ha riconosciuto il valore della candidatura italiana proposta dalla Figc. Dopo la finale di Europa League disputata a Torino pochi mesi fa, l'Italia sarà, con Euro 2020 e la finale di Champions League 2016 assegnata a Milano, un punto di riferimento del calcio europeo nei prossimi anni", ha commentato il presidente della Figc, Carlo Tavecchio.

CONTE: "RICONOSCIMENTO PER IL CALCIO ITALIANO"

"La scelta della Uefa rappresenta un prezioso riconoscimento per il calcio italiano, un’occasione di crescita e una vetrina importante per tutto il nostro movimento" Questo l'immediato commento del ct della nazionale italiana Antonio Conte. "Il mio lavoro da commissario tecnico e da responsabile delle Nazionali giovanili non può che essere orientato anche al futuro, con l’obiettivo di valorizzare quei ragazzi che un domani potrebbero essere tra i protagonisti di Euro 2020. L’opportunità di giocare in casa alcune gare dell’Europeo fornirà certamente a tutti stimoli e motivazioni supplementari".

UVA: "ITALIA GIOCHERA' DUE PARTITE A ROMA"

"L'Italia disputerà due partite delle tre della prima fase a Roma: in questo modo finiremo per giocare quasi tutto il girone davanti alla nostra gente". Lo ha detto il direttore generale della Figc Michele Uva commentando la decisione dell'Uefa di includere lo stadio Olimpico romano fra le città sedi dell'Europeo 'itinerante' del 2020. "E' un segnale di fiducia che l'Europa del calcio dà all'Italia - dice ancora Uva a Sky - dopo la decisione di assegnare a Milano la finale di Champions League nel 2016 e siamo molto felici di questo".