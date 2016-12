Euro 2016, qualificazioni: Müller trascina la Germania, piange Ranieri all'esordio

10:18 - Comincia con diverse sorprese il lungo cammino verso gli Europei 2016 in Francia. Umori opposti a fine partita per i due tecnici italiani impegnati. Grande impresa nel gruppo F dell'Albania di De Biasi che s'impone per 1-0 sul Portogallo. Brutto esordio per Ranieri, la sua Grecia perde in casa contro la Romania. Una doppietta di Müller decide Germania-Scozia (2-1). Gibilterra (all'esordio), ne prende sette dalla Polonia.

Il colpo grosso di giornata lo fa Gianni De Biasi, la sua Albania stende il Portogallo (orfano di Ronaldo infortunato) in trasferta, l'1-0 finale porta la firma di Balaj al 52'. Chi invece inizia male le qualificazioni ai prossimi Europei è la Grecia di Ranieri, in casa e in superiorità numerica per un tempo, perde contro la Romania, decide un rigore di Marica al 10'. I campioni del mondo della Germania non brillano, ma grazie ad una doppietta di Muller strappano i primi tre punti contro la Scozia, la partita finisce 2-1 e il gol del momentaneo pareggio degli scozzesi lo firma Anya. Sempre nel gruppo D arriva anche la vittoria in trasferta dell'Eire (2-1 alla Georgia).

Esordio shock per Gibilterra, alla sua prima in una competizione ufficiale, la nazionale della Rocca dopo aver vinto la sua battaglia con la Uefa (che l’ha riconosciuta come 54mo membro) ne prende sette dalla Polonia e il suo cammino verso la qualificazione ad Euro 2016 si fa già ripido. Si gioca a Faro (Portogallo), perché nessuno stadio di Gibilterra è a norma. Scatenato il bomber del Bayern Lewandowski che di gol ne segna addirittura quattro, doppietta per Grosicki e rete di Szukala. Vincono anche la Danimarca (2-1 all'Armenia), la Finlandia sulle Far Oer (3-1) e l'Irlanda del Nord, 2-1 all'Ungheria.