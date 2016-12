Euro 2016, qualificazioni: Croazia e Bulgaria non sbagliano

23:25 - Parte bene la corsa delle due principali rivali dell'Italia verso Euro 2016. Nella gara d'esordio del Girone H, la Croazia si sbarazza con un 2-0 tutt'altro che brillante di Malta (rimasta in dieci dalla mezzora), grazie alle reti di Modric e Kramaric. La Bulgaria, invece, passa 2-1 in Azerbaigian grazie al colpo di testa risolutivo di Hristov che arriva soltanto all'87'. Nel prossimo turno, il 10 ottobre, ci sarà proprio Bulgaria-Croazia a Sofia.

Al Maksimir di Zagabria la Croazia, reduce dal disastroso Mondiale brasiliano, dimostra ancora di non riuscire ad esprimere in toto il suo potenziale. Prova opaca quella dei padroni di casa contro Malta: la gara si mette in discesa al 30' con l'espulsione di Borg per una baruffa a metà campo. Le occasioni iniziano a piovere, ma Malta regge fino al termine della prima frazione. Poi Kovac sostituisce un Mateo Kovacic non certo in versione scintillante (al suo posto entra Jelavic) e la gara svolta: Modric al 46' con un destro da fuori e Kramaric all'81' su assist dello stesso Jelavic garantiscono il 2-0.

Alla Bakcell Arena di Baku la Bulgaria trova i primi tre punti del girone grazie al 2-1 sull'Azerbaigian. Partita complessa per gli uomini di Ljuboslav Penev, in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie al destro di Micanski ma ripresi a inizio ripresa (54') dalla botta da fuori area di Nazarov. Serve arrivare all'87' per la rete risolutiva: è un colpo di testa di Hristov, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a fissare un 2-1 esterno che per la Bulgaria vale oro. Nel prossimo turno, il 10 ottobre, la Nazionale di Penev ospiterà proprio la Croazia a Sofia nel primo big match del girone. E per l'Italia, impegnata a Palermo contro l'Azerbaigian, potrebbe già essere l'occasione giusta per scappare.