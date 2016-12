Euro 2016: l'Italia testa di serie

15:55 - L'Italia sarà testa di serie al sorteggio per la fase di qualificazione dell'Europeo 2016, che si svolgerà il 23 febbraio a Nizza. Lo ha annunciato questo pomeriggio a Nyon il presidente del comitato organizzatore, Jacques Lambert, al termine dei lavori dell'esecutivo Uefa.

L'Italia sarà testa di serie, al pari di Spagna, Germania, Olanda, Inghilterra, Portogallo, Grecia, Russia e Bosnia.

Rispetto al Mondiale, Svizzera e Belgio, che sono teste di serie in Brasile, si ritrovano nella seconda fascia per le eliminatorie dell'Europeo. L'Uefa infatti non utilizza la classifica Fifa per stilare la propria graduatoria, ma prende in considerazione solo i risultati nelle eliminatorie e fase finale del Mondiale 2010 quelli delle qualificazioni e fase finale dell'Europeo 2012 e quelli delle qualificazioni e play-off per il Mondiale 2014.

Oltre alla Francia, paese organizzatore, alla fase finale dell'Europeo 2016 (24 squadre) parteciperanno le due prime di ogni gruppo, e la migliore terza. Le altre otto terze spareggeranno.