Euro 2016: l'Italia pesca la Croazia e la Norvegia

19:22 - L'Italia può sorridere. La strada verso gli Europei, che nel 2016 si svolgeranno in Francia, sembra essere in discesa. Nel sorteggio dei gironi di qualificazione di Nizza gli Azzurri hanno pescato Croazia, Norvegia, Bulgaria, Azerbaigian e Malta. Evitate per la nostra Nazionale i pericoli Turchia (finita nel gruppo dell'Olanda) e Belgio (Gruppo B con la Bosnia). Spagna con l'Ucraina, girone di ferro con il Portogallo con Danimarca e Serbia.

I GRUPPI

Si parte il 7 settembre e si finirà con i playoff del 17 novembre 2015. Si qualificheranno direttamente alla fase finale le nove vincitrici dei gironi, le nove seconde e la migliore terza. Mentre le altre otto terze disputeranno gli spareggi. Un Europeo allargato a 24 squadre con otto squadre in più alla fase finale rispetto al passato. Francia qualificata di diritto in quanto paese ospitante.



PRANDELLI: "ATTENTI A BULGARIA E CROAZIA"

"Un girone impegnativo". Cesare Prandelli avverta la Nazionale azzurra, dopo il sorteggio di Nizza per le qualificazioni a Euro 2016. "Non è così semplice come potrebbero credere in molti - dice il ct dell'Itala, in scadenza di contratto dalla fine del prossimo Mondiale - . Croazia e Bulgaria sono potenziali vincitrici del gruppo". Prandelli punge anche l'Uefa: "Non faccio polemiche, non è mio costume: ma Russia, Italia e Portogallo, teste di serie degli ultimi tre gruppi, sono state penalizzate dal sistema di sorteggio".

GRUPPO A

Olanda, Repubblica Ceca, Turchia, Lettonia, Islanda, Kazakistan

GRUPPO B

Bosnia Erzegovina, Belgio, Israele, Galles, Cipro, Andorra

GRUPPO C

Spagna, Ucraina, Slovacchia, Bielorussia, Macedonia, Lussemburgo

GRUPPO D

Germania, Irlanda, Polonia, Scozia, Georgia, Gibilterra

GRUPPO E

Inghilterra, Svizzera, Slovenia, Estonia, Lituania, San Marino

GRUPPO F

Grecia, Ungheria, Romania, Finlandia, Nord Irlanda, Far Oer

GRUPPO G

Russia, Svezia, Austria, Montenegro, Moldova, Liechtenstein

GRUPPO H

Italia, Croazia, Norvegia, Bulgaria, Azerbaigian, Malta

GRUPPO I

Portogallo, Danimarca, Serbia, Armenia, Albania