Eto'o torna ad attaccare Mourinho: "Non credete al burattino"

10:22 - Eto'o torna ad attaccare Mourinho, che gli aveva dato del 'vecchio'. Dopo averlo definito "un idiota", l'attaccante camerunese rincara la dose nei confronti del tecnico del Chelsea. "Non è perché un burattino mi ha trattato da vecchio dovete credere a quello che dice - ha dichiarato al sito della confederazione africana - Contrariamente a ciò che un burattino ha detto sulla mia età, sono ancora in buona forma. A 33 anni mi sento davvero bene".

"Ho dimostrato che potevo fare meglio dei giovani", ha detto ancora Eto'o rivolgendosi indirettamente al portoghese. Sul futuro, il camerunese ha detto che non andrà "né negli Stati Uniti né in Medio Oriente. Continuerò a giocare la Champions. La mia storia d'amore con questa competizione è tutt'altro che finita. Non vi dirò dove vado, ma sarà di alto livello".