Eto'o, Mourinho attacca i giornalisti: "Sono senza vergogna"

15:36 - Poche ore dopo la pubblicazione dell'intervista in cui si scherza sull'età di Eto'o e della necessità del Chelsea di prendere Falcao, i media devono fare i conti con la furia di José Mourinho. "E' una vergogna che questa registrazione sia stata pubblicata. Non era un'intervista ma una chiacchierata divertente con gente che non appartiene al calcio. I giornalisti sono senza ritegno, è vergognoso che sia stata registrata una conversazione privata".

La rettifica di Mourinho non è tardata ad arrivare catalogando l'avvenuto come un semplice scherzo in una conversazione amichevole e fuori dagli schemi: "Non sto giustificando quello che ho detto - ha ribadito José -. Sto attaccando chi non sa fare il suo mestiere come questo giornalista che ha registrato una conversazione privata per poi pubblicarla. E' vergognoso. Quello su Eto'o non era un bel commento - ammette - ma si stava scherzando e non l'avrei mai detto se fossi stato serio. Primo perché non mi diverto a insultare un mio giocatore, secondo perché sono uno che ha sempre difeso i suoi giocatori. Con Eto'o ho avuto la stagione più bella della mia carriera e con lui ho sempre lavorato molto bene. Non ci sono scuse, non ho ragioni di attaccarlo".