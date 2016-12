Eto'o: "Caro Mou, posso far gol fino a 50 anni" 

15:31 - Samuel Eto'o e Mourinho, amici come prima? Potrebbe essere, o forse è proprio così. Ma non è detto. La disputa, divertente e insolente, sull'età di Samuel ha riempito la settimana di Mourinho, del Chelsea e non solo, e così tocca all'ex interista parlare e far capire qual è lo stato d'animo di un campione come lui: si sente giovane dentro e gli va di dire queste cose. Evitando parole antipatiche o che comunque -lo dice- potrebbero creare problemi al gruppo-Chelsea.

"Ci vuole ben altro per farmi arrabbiare. Sono Samuel Eto'o, ho fatto tre gol in una partita al Manchester United, penso che non capitasse da tempo ad un giocatore del Chelsea e io ci sono riuscito a 36-37 anni. Significa che ho abbastanza benzina per segnare fino a 50 anni".

Poi l'ex nerazzurro parla del suo rapporto con Mourinho "Sono qui grazie a lui, non posso creare un problema in spogliatoio dicendo tutto quello che penso. Voglio andare lontano in questa Champions League e per farlo serve serenità". Parole dettate a beINSport.