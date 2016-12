Eto'o attacca Mourinho: "E' un idiota"

15:06 - La vendetta è un piatto che si serve freddo. E così Samuel Eto'o ha scelto di replicare a Mourinho soltanto ora. "Oggi ho 33 anni e non è perché un idiota mi ha dato del 'vecchio' allora dovete credergli - ha detto il camerunese, riferendosi alle parole dello Special One nei suoi riguardi -. Qualcuno crede che mi ritirerò negli Usa o in Medio Oriente, ma ho ritrovato la gioia della Champions e continuerò a giocarla".

L'affondo è di quelli pesanti e arriva a pochi giorni dal Mondiale. "Potreste anche aver notato che il ‘vecchio’ ha fatto meglio di tanti giovani", ha detto Eto'o ad alcuni cronisti all'aeroporto di Abidjan, in Costa d'Avorio. L'attaccante è in scadenza di contratto col Chelsea e questa estate dirà addio a Mourinho: "Non vi dirò dove giocherò la prossima stagione, ma continuerò a farlo perché fisicamente e mentalmente sto alla grande".



Prima però via qualche sassolini dalla scarpa. Senza giri di parole. E idee chiare sul futuro, che, per ora, non prevede alcun addio al grande calcio. "Farò questi Mondiali e anche i prossimi, quando avrò 37 anni - hja concluso il camerunese -. E visto che alcuni hanno giocato anche a 42 anni, oltre a quello in Brasile potrei fare altri due Mondiali".