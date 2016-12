Espulso ai Mondiali: sei giornate al fisioterapista dell'Italia

17:54 - A oltre un mese dalla sconfitta contro l'Uruguay ai Mondiali in Brasile, la Commissione Disciplinare della Fifa ha deciso di sospendere per sei partite il fisioterapista dell'Italia Aldo Esposito, espulso nel corso dell'ultimo match giocato dalla Nazionale. Secondo il referto arbitrale, Esposito si è resto protagonista di "diversi atti di condotta antisportiva nei confronti degli ufficiali di gara".

Il fisioterapista era stato allontanato dall'area tecnica durante la gara giocata lo scorso 24 giugno 2014, partita che ha sancito l'addio dell'Italia alla Coppa del Mondo. Oltre al danno, dunque, ora arriva anche la stangata. Esposito, infatti, non potrà seguire la Nazionale per le prossime sei partite ufficiali. E non è tutto. Insieme alla squalifica è stata comminata anche una multa.