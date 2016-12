Erkin non rinnova col Fenerbahce. Ma l'Inter si defila

16:14 - Caner Erkin e l’Inter. Il giocatore (esterno sinistro) piace a Mazzarri, sondaggi e colloqui sono alle spalle, Erkin ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’Inter potrebbe averlo a costo zero. Ma il Fenerbahce lavora per il rinnovo del contratto e nelle ultime ore –lo rivela InterNews.it- c’è stato un incontro fra i dirigenti del club e il manager del giocatore: richiesta di 3 anni di contratto a 2,5 milioni a stagione. Troppo alta per la società, che arriva a 2 milioni. Se ne riparlerà.

E l’Inter? E’ in attesa di sviluppi, anche se dalle ultime voci pervenute dalla sede nerazzurra, l'interesse per il difensore turco si è molto raffreddato. A Erkin, il club di Thohir aveva formulato una proposta di contratto, che non è –come dice il presidente del Fenerbahce, Yildrim- di 1,7 milioni a stagione, bensì più alta considerando che può arrivare a costo zero. Yildrim ha detto: “A me piacerebbe moltissimo veder giocare Erkin in Europa. Ha grandi qualità e il palcoscenico europeo è il posto giusto. Però al giocatore devono arrivare proposte allettanti, altrimenti rimane da noi”.

Giova ricordare che il Fenerbahce, fresco campione di Turchia, non partecipa alle Coppe europee per squalifica. E segnalare cone l'Inter non intenda fare altri passi verso il giocatore: se vuole discutere, la strada è quella proposta a metà maggio. Altrimenti, amici come prima.