Erba alta a Madrid: il Barça si appella alla Uefa

13:00 - C'è chi il gioco lo vuole velocizzare e bagna molto l'erba come il Barcellona e chi, come l'Atletico Madrid, vuole che la palla circoli lentamente e l'erba, quindi, la lascia alta. Il ritorno dei quarti di Champions, in programma questa sera al Vicente Calderon di Madrid, è diventato una questione di centimetri. Nel vero senso della parola, perché il Barça, scrivono i quotidiani spagnoli, ha mosso la Uefa chiedendo di controllare l'altezza dell'erba del campo.

Perché i dettagli, in certe partite, possono anche diventare decisivi. E allora toccherà aspettarsi l'omino con il metro per le misurazioni di rito: 3 centimetri, come da regolamento - è il massimo consentito a quanto pare - oppure qualcosa di più. E allora sotto a tagliare, sperando, prima o dopo, di poter vedere il pallone rotolare come si deve. E' una cosa da ridere che in Catalogna stanno però prendendo molto seriamente. Avranno pensato: passi per l'accoglienza non esattamente amichevole del Calderon, ma sull'erba non si scherza. La domanda, quindi, è questa: quanto affonderà la scarpetta di Messi? Si vedrà bene lo sponsor? E il pallone viaggerà abbastanza veloce per favorire la tecnica sublime di Iniesta, Xavi o della Pulce? La risposta questa sera dalle 20.45 in poi...