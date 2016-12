Enoch Balotelli: "Nazionale padana? Mai stato contattato"

21:01 - Non c'è stata nessuna chiamata e il motivo è semplicissimo: l'attività della nazionale padana è fermo. Momentaneamente sospesa. Ce lo spiega Claudio Gallo, responsabile organizzativo della squadra, chiarendoci, tra l'altro, che "qualcuno sta utilizzando il nome della nostra nazionale impropriamente". E in effetti lo stesso Enoch Balotelli, fratello minore di Mario, a modo suo smentisce la notizia apparsa qualche giorno fa: "Io non ho ricevuto alcuna chiamata".

Se poi un giorno la chiamata, quella giusta, dovesse arrivare, allora Enoch potrebbe anche rispondere presente: "Giocare nella squadra della Lega Nord per me sarebbe una nuova opportunità. Io sono quello delle occasioni mancate. Il fatto di essere fratello di Mario è un vantaggio nella vita di tutti i giorni, ma è uno svantaggio nel mondo del calcio - ha spiegato a "Chi"- Nel calcio io sono e rimarrò sempre in seconda fila, diciamo pure nell’ombra. Non ho mai avuto l’opportunità vera, quella che potrebbe cambiarmi la vita. Accetterei la chiamata della nazionale della Padania proprio per mettermi in gioco".