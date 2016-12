Empoli, Corsi: "Ritiriamo l'appoggio a Tavecchio"

21:40 - A meno di dieci giorni dall'assemblea elettiva per il nuovo presidente Figc, cresce il fronte anti-Tavecchio. Al gruppo delle squadre di A che hanno deciso di ritirargli l'appoggio si unisce anche l'Empoli. "Ritengo sia giusto non appoggiare più la candidatura del presidente della Lnd Carlo Tavecchio - spiega il presidente Fabrizio Corsi - in quanto le sue recenti e note dichiarazioni si allontanano molto dai nostri principi etici, sportivi e non".

"Inoltre le stesse dichiarazioni - aggiunge Corsi - ci pongono in campo internazionale in una posizione di criticità, che in questo momento non giova al calcio italiano". Nel frattempo Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione italiana calciatori, crede possibile una rimonta di Demetrio Albertini: "Il nostro gruppo è rimasto compatto, anzi si sono aggiunti altri e la situazione è cambiata a nostro favore. Lo scenario è ora più favorevole a Demetrio. C'è un'altra settimana di tempo per convincere e spiegare bene i punti e i programmi di Albertini. Sarà una settimana particolare e noi siamo convinti che Albertini possa essere il presidente migliore".