Elezioni Figc, Ulivieri: "Tavecchio è inadeguato"

17:40 - Se la Serie A è ancora divisa tra i sostenitori di Tavecchio e quelli di Albertini, l'Aiac (Associazione italiana allenatori calcio) ha le idee ben precise e si schiera con decisione dalla parte dell'ex calciatore: "Tavecchio è inadeguato a ricoprire il ruolo di presidente Figc - spiega Renzo Ulivieri, presidente Aiac -. Ha solo l'occhio imprenditoriale e non quello sportivo. Albertini arriva dal calcio giocato e ha due occhi".

Gli allenatori dalla parte di Albertini e contro Tavecchio non sono una novità. Nuovo, semmai, è lo spessore delle parole di Ulivieri che non prende a pretesto la bufera-razzismo per far capire come sia meglio un candidato dell'altro. "Il problema è il programma di Tavechio. Con lui si va nel baratro. E ancora peggio sono i suoi sostenitori, a cominciare da Lotito".

E questo è un altro elemento che rende il caso-Tavecchio difficile da risolvere, da qui all'11 agosto, se la sua candidatura passerà fino alla soglia della presidenza.

In Serie A i club contro Tavecchio sono saliti da 2 a 6, Fifa, Uefa e Unione Europea guardano il nostro calcio con inquietudine, il vento contro Tavecchio aumenta d'intensità giorno dopo giorno, anziché calare. Dinanzi a questo "muro" che rischia di essere invalicabile arriva, domani, l'atto decisivo del confronto con Malagò.

Tocca al presidente del Coni parlare, capire e decidere (consigliare) qual è la strada migliore per il futuro del calcio. Pensando, se necessario, anche a un semestre di commissariamento. Perché i grandi club di Serie A, se dovessero capitolare sul fronte Tavecchio, di sicuro non appoggerebbero Albertini. Questo è problema.

ALBERTINI: "CHI VOTA TAVECCHIO..."

E in attesa del colloquio di domani, giovedì, col presidente del Coni, Demetrio Albertini attraverso Twitter ha trovato il modo di far sentire ancora la sua voce.

"Qualcuno appoggia Tavecchio come persona, qualcuno per la carica che ricopre, ma mi sembra che alcuni lo votino senza nemmeno sapere qual è il suo programma. La tollerenza zero è un cardine del nostro progetto e come tale va seguito: siamo noi, dall'alto, a dover dare il buon esempio a tutti". Quando all'ipotesi commissario, Albertini dice: "Non ne vedo le condizioni".

Sul caso-Federcalcio è intervenuto anche Gianni Petrucci, numero uno del basket ed ex presidente del Coni: "La Figc deve poter eleggere il suo presidente. In questo momento il Coni non ha nessun potere. Ma se non sarà nominato un presidente, è inevitabile il commissariamento".