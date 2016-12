El Shaarawy, una luce: rientra a fine marzo

18:47 - Un mese di riabilitazione poi altre due-tre settimane per il ritorno in campo: in tutto, dunque, poco più di un mese e mezzo per rivedere Stephan El Shaarawy in campo. L'attaccante del Milan è stato visitato ad Amsterdam dal professor Van Dijk, che lo ha operato poco dopo Natale, e il controllo ha dato l'esito sperato: El Shaarawy potrà quindi liberarsi del tutore e affrontare la riabilitazione a Milanello da qui sino a metà marzo.





Un po' di luce in fondo al tunnel, dunque. E soprattutto la speranza che il peggio sia alle spalle, che stia finendo il brutto periodo iniziato con la microfrattura al piede sinistro rimediata il 30 settembre e che, dopo tre brevi apparizioni a dicembre, lo ha costretto a un intervento chiururgico poco dopo Natale. Il recupero procede secondo programmi e, fra circa sei settimane, l'attaccante dovrebbe ricominciare a sentire l'odore del campo. Al termine di questo periodo, ci sarà infatti l'ultimo controllo con il professor Van Dijk e, se non si verificheranno complicazioni, El Shaarawy - che ha collezionato solo sette presenze, complice anche un infortunio muscolare - potrà rientrare in gioco per dare il suo contributo per il finale di stagione del Milan e tentare di conquistare un posto in Nazionale per il Mondiale.

GALLIANI: FARAONE FONDAMENTALE

E Galliani, presente a Milanello, ha detto.

Su Seedorf: “La squadra? Stanno facendo un bel lavoro, speriamo bene"

E sul Faraone: "El Shaarawy è un giocatore importantissimo e in questo modulo potrebbe esserlo ancora di più, adesso ha tolto le stampelle ed è un bel segnale, mancano ancora sei settimane, speriamo che il calvario stia finendo".

Infine: "La Champions? La musichetta è la solita, magica”.