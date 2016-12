El Shaarawy segna un gol. Il Milan sorride

19:07 - Un gol di El Shaarawy, assieme ai ragazzi della Primavera di Pippo Inzaghi, allenamento seguitissimo da tutto il Milan. Un gol che segna un punto di speranza e di svolta nella carriera del Faraone, oramai alle soglie del rientro e del ritorno alla vita di calciatore. Lo aspettavamo mercoledì, nel derby Primavera di campionato, ma niente e Inzaghi aveva detto: "Andiamo avanti con calma, ci vuole calma". Cinque mesi di stop non si risolvono così, per incanto. E con calma si procede, passo dopo passo. Intanto questo gol. Per il momento, bentornato Faraone. Il resto da qui a metà maggio verrà: prima con Inzaghi poi con Seedorf.