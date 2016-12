Ecco Ordem, il nuovo pallone della Serie A 

10:41 - Nike Ordem è il nuovo Serie A Official Ball che sarà utilizzato nel corso della stagione 2014-2015 sui campi di Serie A TIM, TIM Cup, Supercoppa TIM e delle competizioni Primavera TIM. Nike Ordem sarà il pallone dei 3 campionati europei più importanti: Seria A TIM - Barclay's Premiere League e Liga BBVA. Il design di Nike Ordem Serie A Official Ball è caratterizzato da una grafica geometrica con colori accesi che vanno dal rosa vivo all'indaco, con dei tratti color lime che evidenziano le scanalature.

Si tratta del pallone più innovativo, tecnologicamente avanzato e aerodinamico realizzato fino ad ora da Nike Il nuovo Nike Ordem segue le evoluzione del calcio, che diventa sempre più esigente dal punto di vista fisico e tecnico, e permette ai giocatori di prendere il controllo del gioco con la certezza che la palla non li tradirà. Realizzato per la nuova generazione di calciatori, Nike Ordem offre un tocco ideale grazie ai nuovi pannelli termosaldati, un controllo ineguagliabile della traiettoria con le nuove scanalature aerodinamiche NIKE AEROW TRAC e la massima visibilità grazie alla tecnologia Nike RaDaR, che permette di vedere la palla più rapidamente.

Il pallone Nike Ordem è stato progettato e realizzato per garantire una sensibilità elevatissima e una risposta esplosiva del piede. Il pallone è composto da 12 pannelli termosaldati in un sistema costituito da un rivestimento esterno a tre strati e una camera d'aria in lattice di carbonio fluttuante, avvolta da una membrana di poliestere. Nike Ordem presenta inoltre le scanalature NIKE AEROW TRAC, la più recente innovazione di Nike Football. Le scanalature sono costruite in modo da catturare e incanalare l'aria assicurando così una traiettoria di volo ultra precisa e coerente e garantendo stabilità e accuratezza a mezz'aria. La superficie di Nike Ordem, infine, si avvale della tecnologia Nike RaDaR (Rapid Decision and Response Decisione e Risposta Rapida). Si tratta di un motivo grafico - specifico per ogni campionato - che crea un effetto di sfarfallio mentre la palla ruota. RaDaR facilita e migliora la visione periferica del pallone per i giocatori, permettendo loro reazioni e decisioni più rapide. Nike Ordem Ball sarà in vendita a partire dal 17 luglio nei principali negozi selezionati e online su nike.com