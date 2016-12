E' il giorno del Pallone d'oro: la Fifa ne assegna tre

16:25 - E' il giorno del Pallone d'oro: a Cristiano Ronaldo, super-favorito su Ribery e Messi. E non solo al fenomeno portoghese. Perché la cerimonia al Palazzo della Fifa, a Zurigo, prevede ben altro: Palloni d'oro speciali alla memoria a Nelson Mandela e a Eusebio. E tanti grandi ex campioni presenti per celebrare anche i prossimi Mondiali in Brasile, da Pelé a Backenbauer, poi Ronaldo, Zidane e altri. La cerimonia alle 19.

Alla cerimonia la Fifa ha deciso di rendere un omaggio solenne a Nelson Mandela e a Eusebio. Lo ha anticipato alla radio France Bleu il segretario generale della Federcalcio internazionale Jerome Valcke.

Il leader sudafricano e l'ex fuoriclasse portoghese sono due persone, ha detto Valcke, "che hanno segnato la nostra vita alla Fifa". Nelle partite di questo fine settimana il Portogallo ha ricordato ancora una volta Eusebio con un minuto di applausi in tutti i campi, mentre nello stadio del Benfica, l'ex squadra della 'Perla nera', l'invito e' per un minuto di silenzio. Mandela è stato invece il grande artefice dell'assegnazione dei Mondiali 2010.

La cerimonia del Pallone d'oro sarà anche all'insegna dei prossimi Mondiali. La Fifa ha annunciato di avere invitato alcune dei grandi campioni brasiliani del passato, a cominciare naturalmente da Pelé ma anche Amarildo, Carlos Alberto, Bebeto, Cafu e Ronaldo. Tra le stelle internazionali sono attesi tra gli altri Franz Beckenbauer e Zinedine Zidane.