E dopo 70 anni, Inter e Milan si separano

17:57 - Milan e Inter hanno deciso: si separano. San Siro non sarà più la casa (in affitto) per tutte e due. Tempo un mese, la scadenza è fissata per giovedì 13 marzo, e sapremo quali saranno le scelte che in questi giorni i due club stanno sottoscrivendo. Il Milan per costruirsi il nuovo stadio nell'area del Portello, destinata all'Expo 2015. L’Inter per rimettere a nuovo San Siro e farne una fissa, nonché esclusiva, dimora.



Per il Milan, Barbara Berlusconi, al lavoro da sei mesi per completare col suo staff il piano del nuovo stadio, previsto nell'area-Fiera che si va completando e secondo le linee tracciate dalla Regione, ha già portato avanti le richieste per completare il progetto. In tal senso, bisogna solo aspettare le scadenze per il via libera: e tali scadenze sono fissate alla metà di marzo. La scelta milanista è compiuta e ostacoli non ce ne dovrebbero essere. La costruzione del nuovo impianto comincerà a chiusura del’Expo, nell'autunno del 2015, e dalla stagione 2016-17 (ci pare più probabile quella successiva) il Milan avrà il suo nuovo stadio.

Per l’Inter, l’idea-base di Erick Thohir (uno stadio di proprietà e tutto nuovo) è tramontata? Fino a Natale, sembrava la linea di tendenza del neo-presidente, pronto a entrare in concorrenza col progetto-Milan per cercare di spuntarla. Ma nelle ultime settimane, così trapela, la strategia è cambiata e l’Inter si è diretta verso il rinnovamento di San Siro. E’ da capire su quali basi rispetto alla proprietà che è del Comune di Milano, ma questi sono discorsi che Thohir affronterà in seguito.

Così eccoci al piano di separazione: dal 2016 (meglio: dal 2017) Inter e Milan dividono i loro destini da stadio, si spartiscono il derby ora in casa dell’uno ora in casa dell’altro, finisce una coabitazione che era cominciata nella stagione 1947-48. Lo stadio di San Siro era stato costruito nel 1925, ospitava le partite del Milan (l’Inter giocava all'Arena) e 70 anni dopo finirà di essere l’impianto di Milan-Inter. Non prima di aver ospitato, maggio 2016, la finale di Champions League che l’Uefa ha assegnato al nuovo San Siro.