Dutour incanta l'Uruguay: il centrocampista senza un avambraccio può giocare con Recoba

16:45 - Ve lo ricordate quello spot di un importante brand sportivo che recitava: "Niente è impossbile". Queste tre parole raccontano alla perfezione la storia di Matias Dutour. Matias è un ragazzo uruguaiano di 19 anni cresciuto nelle giovanili del Nacional Montevideo. Il giovane centrocampista è stato convocato in prima squadra per la prossima gara di campionato. Un traguardo davvero sensazionale, dato che Dutour è nato senza l'avambraccio sinistro.

"Matias avrà l’opportunità di mettersi in mostra, così come ha fatto nelle giovanili. D’altra parte se l’ho chiamato è perché se l’è meritato", parola di Alvaro Gutierrez, tecnico dei grandi del Nacional. Tutto l'Uruguay conosce la storia di Matias e domenica sarà incollato al televisore, sperando che il ragazzo possa entrare in campo contro il River Plate e realizzare il suo sogno. Un storia davvero commovente, raccontata dallo stesso Dutour a Telethon Uruguay: "Uso la protesi sin da bambino, mi permette di fare tutto e sentirmi come gli altri. All’inizio la usavo sempre, anche quando giocavo, perché non accettavo di essere diverso. Quando iniziai a giocare nel Rocha mi vergognavo di mostrarmi a maniche corte davanti ai miei compagni. Beh, un giorno la protesi mi cadde mentre correvo e decisi di giocare senza. La scagliai via per la rabbia e, da quel momento, mi resi conto che potevo tranquillamente mostrarmi alla gente senza sentirmi diverso. Da allora gioco sempre senza protesi".Ma i sogni di Matias non finiscono qua. Se Gutierrez decidesse di lanciarlo nella mischia, il 19enne potrebbe giocare qualche minuto con il suo idolo: El Chino Alvaro Recoba: "Per me è un mito, mi sono sempre ispirato a lui". Chissà che non sia proprio l'ex interista uno dei segreti del suo coraggio: "Bisogna saper convivere con il destino che la vita ci riserva, accettarlo e cercare sempre di fare tutto il possibile per superare gli ostacoli". Viste le assenze di Jorge Fucile e Pablo Alvarez, domenica potrebbe essere davvero il suo giorno. Il mondo fa il tifo per lui: forza Matias.