Due tifosi del Newcastle tra le vittime del disastro aereo della Malaysian Airlines

16:10 - C'erano anche due tifosi del Newcastle United sul volo abbattuto nei cieli dell'Ucraina. John Alder e Liam Sweeney, questi i nomi delle vittime, stavano raggiungendo la Nuova Zelanda per seguire la tournée della squadra. L'aereo della Malaysian Airlines, decollato da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur, è stato centrato da un missile. Sul sito ufficiale il Newcastle ha fatto le condoglianze alle famiglie delle vittime.

La squadra allenata da Alan Pardew giocherà contro il Sydney Fc martedì prossimo a Dunedin e poi a Wellington contro il Phoenix nella serata di sabato. "Siamo profondamente shockati e tristi per questa terribile notizia - ha detto Pardew - Conoscevamo la profonda passione di John e Liam nel supportare la squadra, solo pochi giorni fa erano stati con noi per l'amichevole contro l'Oldham".

Il volo MH 17 è stato colpito da un missile nel pomeriggio di giovedì mentre sorvolava i cieli ucraini a un'altezza di circa diecimila metri. Le responsabilità, al momento, non sono state chiarite: separatisti filorussi ed esercito ucraino continuano ad accusarsi a vicenda. Tra le 298 vittime ci sono anche 80 bambini.