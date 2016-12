Dottore Alexi Lalas: laurea dopo 26 anni di studi

12:07 - Alexi Lalas è dottore. Dopo oltre 20 anni studi, il mitico ex difensore del Padova, primo statunitense a giocare in Serie A nel dopoguerra, si è infatti laureato alla Rutgers University del New Jersey. "E' stata la osa più dura che abbia mai fatto - ha scritto su Twitter l'ex calciatore diventato famoso per la sua chioma rossa e per la sua passione per la chitarra -. L'ho fatto per i miei bambini: mai mollare".

Chi l'ha dura, la vince. "Il mio piano di studi di 26 anni è arrivato al traguardo", ha scritto sul suo profilo Twitter, pubblicando una foto con tanto di cappellino e divisa da laureati.Per Lalas però il traguardo scolastico non è stato certo semplice: "Se potessi tornare indietro non lo rifarei. Ma sono contento per i miei bambini (5 e 8 anni), così capiscono che se si inizia una cosa bisogna anche portarla a termine".