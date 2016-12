Dossier Inter: 14 rigori valgono 17 punti

20:36 - A conti fatti, e a rigori non dati, qual è il prezzo pagato dall’Inter? Sono 13 le partite nelle quali l’Inter (dossier o non dossier?) ha avuto modo di lamentarsi, più o meno ad alta voce. E 14 rigori reclamati e non concessi sono costati (ammettiamo che tutti siano andati a buon fine, ovvero realizzati) 17 punti, calcolo massimo. Ciò significa che oggi l’Inter avrebbe 65 punti, in piena corsa Champions League.

Ecco l’elenco.

Atalanta-Inter 1-1. Arbitro Rizzoli. Due rigori su Samuel e Icardi. Punti mancanti: 2.

Inter-Livorno 2-0. Arbitro Peruzzo. Rigore su Palacio. Punti mancanti: 0.

Bologna-Inter 1-1. Arbitro Banti. Rigore su Guarin. Punti mancanti: 2.

Inter-Parma 3-3. Arbitro Valeri. Rigore su Alvarez. Punti mancanti: 2.

Napoli-Inter 4-2. Arbitro Tagliavento. Rigore su Palacio. Punti mancanti: 0.

Inter-Milan 1-0. Arbitro Mazzoleni. Rigore su Palacio. Punti mancanti: 0.

Lazio-Inter 1-0. Arbitro Damato. Rigore su Rolando. Punti mancanti: 1.

Inter-Chievo 1-1. Arbitro Tommasi. Rigore su Botta. Punti mancanti: 2.

Genoa-Inter 1-0. Arbitro Rizzoli. Mani di Cofie. Punti macìncanti: 1.

Inter-Cagliari 1-1. Arbitro Russo. Rigore su Icardi. Punti mancanti: 2.

Roma-Inter 0-0. Arbitro Bergonzi. Rigore su Icardi. Punti mancanti: 2.

Inter-Atalanta 1-2. Arbitro Giacomelli. Rigore su Ranocchia. Punti mancanti: 1.

Inter-Udinese 0-0. Arbitro Gervasoni. Mani di Hertaux. Punti mancanti: 2.

Per gli amanti delle statistiche (fonte Panorama.it), aggiungiamo -come alternativa ai rigori reclamati- che l’Inter di Moratti-Herrera nel pieno della gloria vincente (3 scudetti, 2 Coppe Campioni e 2 Intercontinentali in 4 stagioni) rimase 100 partite senza calci di rigore contro, dal 1964 al ‘67. E quella di Mancini e Mourinho fra il 2008 e il 2010 attese 53 gare prima di vedersi assegnare un tiro dagli 11 metri a sfavore.

I soli in Italia? Citiamo solo un dato del Milan di Capello 1993-'94 vinse lo scudetto con zero rigori a favore.

Per chiudere: l’ultimo rigore in casa Inter è stato assegnato l’8 maggio 2013, Inter-Lazio 1-3. Sul dischetto Alvarez, sbagliato. Avessi detto…