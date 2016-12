Dortmund, Klopp: "Immobile? Gli serve tempo" 

21:39 - Jurgen Klopp ha parlato di Ciro Immobile e ha tranquillizzato tutti sul suo inserimento al Borussia Dortmund. "Immobile risente del fatto che non si è potuto allenare a lungo con la squadra - ha detto parlando con la Gazzetta dello Sport - . Per un attaccante è fondamentale trovare il feeling con i compagni, ma non ci sono problemi, è tutto ok". Poi una battuta: "Se gli ho chiesto di portarmi le mozzarelle? No, preferisco la pasta..."