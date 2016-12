Dortmund, Grosskreutz denunciato per lesioni volontarie a un tifoso

15:23 - Brutta disavventura per il terzino del Borussia Dortmund Kevin Grosskreutz che, denunciato da un tifoso del Colonia, rischia tra le altre cose anche di dover rinunciare al Mondiale con la Germania. La Polizia tedesca ha confermato di aver avviato un "procedimento penale per lesioni volontarie" dopo che il giocatore, in compagnia dell'attaccante Schieber, ha scagliato un kebab in faccia al tifoso del Colonia che lo stava prendendo in giro.

L'uomo, 34 anni, intento a festeggiare assieme a un gruppo di supporter del Colonia la promozione in Bundesliga, dopo aver notato il giocatore del Borussia Dortmund ha gridato a gran voce il suo nome. La risposta di Grosskreutz è stata istintiva e a suo modo violenta, con il lancio del kebab in faccia al tifoso che, dopo aver avvertito un forte dolore agli occhi, ha denunciato il tutto alle forze dell'ordine. Polizia che conferma la denuncia e l'apertura di un procedimento penale per lesioni volontarie che, se confermate, mettono a serio rischio la partecipazione di Grosskreutz al Mondiale brasiliano. "Mi spiace - ha dichiarato il giocatore del Borussia Dortmund -, non avrei dovuto lanciare quel kebab". In soccorso del compagno è intervenuto Schieber, attaccante di Klopp: "Quei tifosi intonavano cori contro Kevin e lo prendevano in giro".