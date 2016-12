2 agosto 2014 Doppio Ibra: al Psg la Supercoppa di Francia A Pechino la squadra di Blanc batte 2-0 il Guingamp con doppietta dello svedese. Sirigu para un rigore Tweet google 0 Invia ad un amico

17:29 - Grazie a una doppietta del solito Ibrahimovic, a segno al 9’ su assist di Pastore e al 20’ su rigore procurato da Bahebeck, il Paris Saint Germain batte 2-0 il Guingamp a Pechino e vince la Supercoppa di Francia per la quarta volta nella sua storia. Oltre a Ibra, l’altro grande protagonista del successo dei parigini è Sirigu che, al 33’, para un penalty di Yatabare e spegne sul nascere le speranze di rimonta del Guingamp.

Nonostante le assenze di Thiago Silva, David Luiz, Lavezzi, Maxwell, Cabaye e Matuidi, il Psg di Blanc parte col piede schiacciato sull’acceleratore e va a segno due volte nei primi venti minuti. A sbloccare il risultato ci pensa Ibrahimovic: lo svedese riceve palla al limite dell’area da Pastore (uno dei più ispirati), disorienta un paio di difensori con una finta e fulmina Samassa con un destro potentissimo e angolato. E al 20’ arriva il raddoppio: su un cross dalla destra di Ongenda, Bahebeck viene leggermente spinto da Jacobsen e finisce a terra: per l’arbitro Turpin è calcio di rigore e, dal dischetto, Ibrahimovic non sbaglia. La parola fine sulla partita la mette Sirigu al 33’: il portiere ex Palermo si distende sulla sua destra e blocca il rigore calciato da Yatabare che avrebbe potuto rimettere in partita il Guingamp. Nella ripresa il ritmo della gara cala sensibilmente e, a parte qualche altro guizzo di Ibrahimovic, succede poco. Il Psg controlla agevolmente e festeggia il primo titolo della stagione.

La squadra parigina mette così in bacheca la sua quarta Supercoppa di Francia, trofeo che aveva vinto anche lo scorso anno battendo in finale il Bordeaux a Libreville, in Gabon. Gli altri due trionfi sono datati 1995 (sul Nantes ai rigori) e 1998 (contro il Lens). Resta ancora a bocca asciutta il Guingamp, sconfitto in finale per la seconda volta nella sua storia: nel 2009, a Montreal, si era dovuto arrendere al Bordeaux.