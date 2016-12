Dopo le polemiche con Braschi anche la Sampdoria ha ritirato il pupazzo-arbitro per cani

15:36 - Mancava solo la Samp a togliere dal proprio store online il pupazzo della polemica. Dopo Juve, Lazio e Milan anche i blucerchiati hanno infatti rimosso il gioco per cani, sul genere degli ossi finti in lattice, solo che da masticare c'erano gli arbitri. I fischietti non avevano preso bene la notizia e Braschi si era subito fatto sentire: "E' una cosa inaccettabile, chiedo che il prodotto venga tolto dal commercio". Alla fine l'ha avuta vinta lui.

Con il provvedimento preso dalla società si è evitato così un passo ufficiale di Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, dopo che molti arbitri avevano chiesto di intervenire per vie legali. A discolpa dei club va però detto che il merchandising non è direttamente gestito dalle società bensì dagli sponsor tecnici che si occupano della cosa.