Dietrofront Marocco: dice no al Trap 

16:21 - Notizia Ansa: Bodou Zaki, 55 anni, ex portiere e celebrità nazionale, è il nuovo cittì del Marocco. Ma come? E Trapattoni? Non era già tutto fatto e scritto e programmata -oggi- la conferenza stampa? Sì, appunto. Tutto pronto, contratto di due anni più due, il Trap a Casablanca da lunedì. E invece no, niente. Raggiunto al telefono, intorno alle 11, il Trap da Casablanca dice: sto facendo le valigie, loro hanno chiesto tempo. E io torno a Milano.

Tutto è sfumato, niente di anormale nel calcio (mercato) che oggi è una cosa e domani l'opposto. Nemmeno un dramma per Trapattoni che a 75 anni ha ancora uyna voglia matta di allenare e avrebbe fatto il cittì del Marocco con l'entusiasmo che gli è proprio e l'età non ha scalfito. Forse ci sono state le perplessità della Federazione marocchina, che aveva contattato anche Dick Advocaat, dunque non solo orientata verso il Trap. Fatto è che una scelta già compiuta è stata cancellata.

E il Trap, adesso? Cercherà qualcos'altro. Garantito.