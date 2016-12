Diego Lugano lavora a parte: in dubbio per l'Italia

18:02 - L'Uruguay dovra' molto probabilmente fare a meno del suo capitano anche nel 'match della vita' di martedì prossimo a Natal, contro l'Italia. Diego Lugano e' infatti sceso sul campo dell'Arena do Jacare' a Sete Lagoas, dove la "Celeste" e' in ritiro, ma non si e' allenato con il pallone e ha lavorato a parte. Lo staff medico della sua nazionale ha ammesso che l'infiammazione al ginocchio sinistro crea ancora problemi al difensore.

Per lo stesso problema, Lugano aveva gia' saltato la sfida contro l'Inghilterra, e adesso dovrebbe cedere il suo posto a Gimenez anche contro l'Italia. Sotto il sole che qui a Minas Gerais ha salutato l'arrivo dell'inverno brasiliano, che comincia oggi, l'allenamento dell'Uruguay e' rimasto aperto alla stampa solo per i primi 15 minuti, durante i quali Luis Suarez e' apparso perfettamente 'in palla' e ha provato tiri in porta da tutte le direzioni. Domani l'Uruguay svolgerà un ultimo allenamento a Sete Lagoas, e poi partira' alla volta di Natal.