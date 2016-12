Diego Armando Maradona torna in campo a 53 anni

11:13 - Diego Armando Maradona è vicinissimo a tornare in campo a 53 anni. Dopo svariate esperienze da allenatore e ct, il Pibe de Oro è a un passo dal tornare a vestire la sua maglia numero 10, accettando l'incredibile offerta del Deportivo Riestra, club capolista della Primera D Metropolitana argentina. La società è in attesa dell'ok definitivo della AFA per integrarlo in rosa e potrebbe debuttare il 23 marzo contro El Porvenir.

L'indiscrezione arriva direttamente dall'Argentina ed è riportata su Olè. Maradona starebbe per tornare in campo da protagonista, accettando la corte del Deportivo Riestra, club legato a Victor Stinfale, amico e rappresentante proprio di uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Nel 2013, infatti, Maradona è stato nominato direttore tecnico honoris causa per alzare il morale dei giocatori e incentivarli, ma Diego continuò dicendo di "voler giocare" con i ragazzi. Da lì l'idea che è maturata fino alla proposta ufficiale fatta all'AFA. Nei prossimi giorni la federazione dovrebbe dare l'ok al Riestra che attirerà sul piccolo club un'attenzione mondiale: "Verso il 23 marzo debutterà - hanno rivelato in Argentina -, contro El Porvenir". La maglia numero 10 è già pronta.