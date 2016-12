Di Stefano, l'addio di Maradona: "E' stato un fenomeno"

12:53 - Dopo l'addio di tutto il mondo calcistico, non poteva mancare anche quello di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro, nel corso di un'intervista sull'emittente venezuelana Telesur, ha voluto ricordare a suo modo la Saeta Rubia, scomparsa nella giornata di lunedì all'età di 88 anni per un attacco cardiaco: "La verità è che il mondo del calcio deve piangere la morte di un grandissimo. Di Stefano per me era un maestro, un vero fenomeno". Maradona ricorda poi un particolare commovente sulla leggenda del Real Madrid: "Non mi è mai capitato in tutta la mia vita di entrare in un ristorante tra la standing ovation dei presenti. Mi successe con lui: tutti i presenti si alzarono in piedi per applaudirlo - spiega Diego - e lui mi disse di sbrigarmi a camminare. Quel genere di cose non gli piacevano".